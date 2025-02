Akira prend vie : la moto électrique Ichiban débarque pour de vrai !

La moto électrique Ichiban, inspirée du manga Akira, prend vie grâce au designer industriel Ivan Zhurba. Avec son design rétro-futuriste et ses technologies de pointe, cette moto promet une expérience de conduite inédite. L’Ichiban, qui allie l’esthétique d’Akira à des performances modernes, séduit les passionnés de moto et de science-fiction.

Une moto électrique qui revisite le design de l’Ichiban dans Akira

L’Ichiban arbore un design épuré et agressif qui rappelle la célèbre moto de Kaneda dans Akira. Des panneaux gris enveloppent les moteurs électriques et s’associent à une palette de couleurs rouge et noire. Ils confèrent à la moto une allure à la fois nostalgique et avant-gardiste. Les phares avant, en forme de « pilule », et les lignes néon à l’arrière renforcent également son esthétique futuriste. Elle devient ainsi particulièrement remarquable lors des trajets nocturnes.

La version électrique de la moto Ichiban dans Akira dispose en outre d’un tableau de bord numérique. Avec ses affichages verts sur fond noir, il évoque les bornes d’arcade des années 80. D’autant plus qu’il fournit des informations essentielles telles que la vitesse, l’autonomie et le niveau de batterie. Cette combinaison d’éléments rétro et modernes crée une harmonie visuelle unique. L’engin rend alors hommage à l’œuvre originale tout en s’adaptant aux standards contemporains.

Performances et technologies de pointe au rendez-vous !

Sous son apparence stylisée, la moto électrique Ichiban inspirée du manga Akira possède deux moteurs électriques. Ils délivrent une puissance totale de 45 kW, ce qui permet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 s. Pour les amateurs de sensations fortes, le mode « Godzilla » offre un boost de puissance temporaire. Vous profiterez ainsi d’une expérience de conduite encore plus dynamique. Si vous possédez par ailleurs votre propre moto, voici aussi des conseils pour booster votre deux-roues.

Côté autonomie, la moto électrique Ichiban peut parcourir jusqu’à 250 km avec une seule charge. Elle se montre donc idéale pour les trajets urbains quotidiens. De plus, grâce à un système de charge rapide, on peut recharger 80 % de la batterie en seulement 30 minutes. Cela minimise par conséquent les temps d’arrêt. La sécurité n’est pas en reste, puisque la moto s’équipe d’un système de freinage ABS. Il garantit une adhérence optimale, quelles que soient les conditions de conduite.

