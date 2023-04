Acheter la Galaxy Watch 4 ici, et Samsung vous remboursera !

Rendez-vous vite dans le magasin Electro Dépôt le plus proche de chez vous, afin de ne pas manquer le bon plan sur la Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm ! Son prix actuel a baissé de moins 35% et ce n’est pas rien pour une montre de cette qualité.

Alors qu’il est souvent difficile de trouver des modèles de la gamme Galaxy en promotion, celle-ci tombe à pic ! Au lieu de débourser 200 €, vous aurez la Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm pour 129,98 € chez Electro Dépôt. Pour les amateurs de montres connectées, il n’y a donc pas à tergiverser.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm !

Même si le prix affiché est de 199,98 €, Samsung vous redonnera vos 70 € après achat. C’est le principe d’une offre de remboursement. Donc l’achat d’une Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm est un réel bon plan, si vous l’achetez avant le 30 avril 2023 à minuit.

Elle a tout pour plaire. C’est une montre connectée dont le design respecte en tout point les codes de l’horlogerie classique. Il est donc raffiné mais également tendance, car il est possible de customiser le bracelet de la couleur que vous voulez. Quant à sa durabilité, elle est excellente. Son cadran est en acier inoxydable et elle résiste très bien à la pluie.

Dans le noir, cette montre connectée peut aussi s’avérer être votre alliée, car la fonction lampe torche y est intégrée. Et son grand atout, c’est son autonomie. En utilisation normale, ça prend environ 2 jours pour terminer sa batterie. Puis il faut la recharger. Il faut donc se hâter si vous voulez que cette montre ne vous échappe pas.

Des fonctionnalités à la hauteur de toutes vos activités !

En termes de fonctionnalités, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm est dotée d’un GPS fonctionnel. Et elle possède l’option paiement sans contact de Google Pay. Et elle possède tous les aspects nécessaires à une bonne connectivité. Ses utilisateurs seront ravis de pouvoir se connecter à la WIFI via cet appareil également pourvu de la technologie NFC.

Et pour les sportifs, le fait de se procurer une Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm est un réel bon plan, puisqu’elle vous permettra d’effectuer un suivi de vos activités au quotidien. Si vous voulez connaître votre fréquence cardiaque, la fonction ECG est présente dans cette Galaxy Watch. Et pour ceux qui désirent savoir combien de calories ils brûlent par jour, cette montre vous indiquera des chiffres précis.

Et si vous voulez écouter votre musique ou des podcasts chez vous ou en extérieur, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm est dotée d’un espace de stockage interne de 7,6 Go extensible jusqu’à 16 Go. Il y a là de quoi contenir tous vos albums préférés.

En conclusion, c’est une offre à ne pas manquer d’avoir une Samsung Galaxy Watch 4 originale et neuve à seulement 129,98 € ! N’hésitez donc pas à aller faire du shopping en magasin ou en ligne pour l’acquérir. C’est une affaire à ne pas laisser passer !