100km d’autonomie avec 190kg de charge ? Ce vélo électrique l’a fait !

Après une très longue attente, Specialized a enfin lancé son premier vélo électrique cargo capable de supporter 190kg, le Globe Haul. Ce vélo utilitaire électrique se distingue par son cadre de taille unique pouvant devenir une nouvelle référence en matière d’adaptabilité.

Selon Specialized, le premier vélo Globe permet de voyager confortablement sur les routes urbaines et « hors des sentiers battus de leurs aventures en plein air ». Le vélo électrique peut transporter une charge de 190kg sur une distance de 100km pour une seule charge. Il convient par ailleurs de noter que le Globe Haul ST n’est pour l’instant commercialisé qu’aux États-Unis, en version pouvant rouler à 45 km/h.

Vélo utilitaire électrique de 190kg

Specialized souligne que son vélo électrique, Haul ST, a été conçu pour permettre de supporter une charge maximale de 190kg. Le tube de direction comporte deux brasures soudées à l’avant pour monter un porte-bagages ou un panier. Il comprend également deux autres brasures plus petites de chaque côté sur lesquelles des porte-bouteilles peuvent être fixés

Le porte-bagages arrière est à deux niveaux pour créer suffisamment d’espace. Ainsi, les sacoches peuvent s’accrocher tout en laissant potentiellement les barres supérieures libres pour un chargement supplémentaire.

Le porte-bagages arrière est conforme à la nouvelle norme MIK. Cette norme permet aux fabricants d’accessoires et de porte-bagages d’assurer une large compatibilité entre les accessoires et les porte-bagages d’une multitude de marques. Pourquoi Specialized adopterait-elle cette norme ? Parce qu’elle permet à son nouveau vélo électrique d’avoir accès à plus d’une douzaine de sacoches différentes. Mais aussi à au moins neuf paniers et à plusieurs caisses différentes.

Un vélo cargo électrique capable de parcourir 100 km

Outre le fait qu’il peut embarquer 190kg de charge, ce vélo électrique permet de les transporter sur de longues distances. La distance qu’il parcourt en théorie peut atteindre 100 km.

Côté moteur, le Globe Haul ST utilise un bloc réglable de 772 W. Ce moteur dispose de 5 niveaux d’assistance au pédalage. Ce qui rend les montées les plus raides plus faciles à gérer. Cette assistance au pédalage peut être contrôlée par la télécommande HMI du Globe Haul ST. Cette dernière affiche également l’état de charge, l’autonomie restante estimée et l’odomètre.

Fidèle à la tradition Specialized, le vélo électrique présente quelques pièces de qualité, comparées aux vélos électriques de milieu de gamme actuel. En particulier, la transmission Microshift à 9 vitesses, le frein à disques hydrauliques sur des rotors massifs de 203 mm.

Un vélo électrique destiné au grand public

Ce vélo électrique à 190kg de charge repose sur des roues de 20 pouces avec des pneus de 3,5 pouces de large. Le cadre en alliage d’aluminium utilise un design unique compensé par de multiples points de réglage. Pour commencer, la tige de selle peut être réglée, tout comme le guidon en deux points. Il y a également un télescope qui permet d’abaisser la tige de selle pour adapter le vélo aux cyclistes mesurant 135 cm ou 193 cm de haut.

Le Globe Haul ST comporte les éléments essentiels d’un vélo de banlieue. Il devrait faciliter les trajets vers le travail ou les magasins. Les feux avant et arrière intégrés, les garde-boue complets et la double béquille sont de série.

À la recherche d’un vélo cargo électrique ? N’hésitez pas à lire notre Top 10 des meilleurs vélos cargo électriques.