1899 : Pourquoi Netflix arrête la série malgré un succès monstre ?

La série 1899 de Netflix ne connaîtra pas une saison deux ! Pourquoi une telle décision alors que la série a connu un véritable succès ? Les explications dans ce qui suit !

Après une première saison ayant battue tous les records en matière de visionnage, la série 1899 de Netflix ne sera pas renouvelée. Baran bo Odar,et Jantje Freis, les créateurs de la série mais aussi de Dark, ont annoncé cette décision sur leur compte Instagram.

« C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que 1899 ne sera pas renouvelée. Nous aurions aimé terminer cet incroyable voyage avec une deuxième et une troisième saison comme nous l’avons fait avec Dark. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l’avait prévu. C’est la vie », a-t-il déclaré.

Il a ensuite ajouté : « Nous savons que cela va décevoir des millions de fans. Mais nous voulons vous remercier du fond du cœur d’avoir fait partie de cette merveilleuse aventure. Nous vous aimons. N’oubliez jamais. » Alors pourquoi Netflix a annulé 1899 ?

Pourquoi Netflix a-t-il annulé 1899 ?

Malheureusement, Netflix n’a pas encore expliqué pourquoi la série 1899 ne sera pas renouvellée pour une deuxième saison. Pour une série qui cartonne et qui se retrouve à la deuxième place du Top 10 de la plateforme de streaming, la décision de tout abandonner demeure incompréhensible.

Toutefois, les rumeurs affirment que si Netflix a décidé de tout arrêter c’est à cause de la polémique entourant la série. En effet, Baran bo Odar et Jantje Freise sont accusés de plagiat par Mary Cagnin, auteure de BD brésilienne. Cette dernière a montré les similitudes entre 1899 et l’un de ses œuvres.

Bien que Baran bo Odar ait nié les allégations de Cagnin, 1899 ne connaîtra pas une autre saison même avec 79,27 millions d’heures d’audience, selon Variety. Elle a également reçue une très bonne critique sur Rotten Tomatoes. Nous pouvons donc espérer qu’une autre chaîne reprendra la suite de la série.

Cela ne doit en aucun cas décourager les fans de 1899 puisque d’autres séries comme Archive 81, Drôle, Destin: La saga Winx, Resident Evil, The Midnight Club ou encore On the Verge ont connus le même sort pour des raisons économiques. En attendant, il est toujours possible de regarder la première saison de 1899 sur la plateforme de streaming. N’hésitez pas à découvrir notre catalogue des nouveautés Netflix.