L’Événement 11.11 Global Shopping Festival 2023 d’AliExpress

Cette année, les consommateurs seront les protagonistes, avec la promesse de livraisons express et de rabais bien plus amples Eh bien oui, les acheteurs français auront la joie de profiter de la livraison et des retours offerts. D’autres options, comme une fonction simplifiée pour la recherche de produits via des listes basées sur des thèmes distincts, seront également mises à disposition.

Un festival de shopping rapide et avantageux

Paris, 6 novembre 2023 – Cette année, AliExpress, la plateforme globale de vente au détail en ligne faisant partie de l’Alibaba International Digital Commerce Group, s’apprête à inaugurer son 11.11 Global Shopping Festival. Il s’agira de l’édition affichant les délais d’envois les plus courts de son histoire ainsi que de millions de produits bénéficiant de ristournes jusqu’à 50% de leur valeur.

Le 11.11 Global Shopping Festival 2023 d’AliExpress débute à 09:00:00 CET le 8 novembre et se termine à 08:59:59 CET le 11 novembre, précédé de trois jours de prévente. L’espace de ces quelques jours, les utilisateurs les plus aguerris pourront effectuer des repérages et ajouter à leurs paniers les produits qui les intéressent afin de maximiser les avantages du Festival du Shopping. Ils auront la capacité de participer à des tirages au sort journaliers via l’application et de gagner diverses récompenses tels que des rabais. Les transactions de tous les articles disponibles débuteront à 09:00:00 CET le 11 novembre et prendront fin à 08:59:59 CET le 18 novembre.

«Cette année, nous prévoyons que le 11.11 Global Shopping Festival d’AliExpress se révèlera être l’événement le plus exaltant jamais déployé, avec une pléthore de nouvelles améliorations pour nos utilisateurs, comme l’offre de livraison offerte et des retours gratuits, notamment, ainsi que des délais de livraison optimisés, en parallèle aux offres et promotions habituelles», a dévoilé Gary Topp, responsable des opérations commerciales européennes d’AliExpress.

Un service excitant pour l’utilisateur grâce à une logistique revue et des retours offerts

Ce festival cette année se concentrera sur la proposition de services hors normes qui raviront les consommateurs du monde entier. En septembre précédent, AliExpress a inauguré la « livraison globale en cinq jours » en partenariat avec Cainiao, leader mondial de la logistique dans le secteur du e-commerce.

Il convient de souligner que ce sera le premier AliExpress 11.11 Global Shopping Festival où les utilisateurs français bénéficieront d’un retour gratuit pour un article de chaque achat effectué dans les 15 jours qui suivent leur réception. Cette politique sera applicable à la grande majorité des produits, ce qui procure aux consommateurs l’opportunité d’acheter sereinement pendant l’événement commercial majeur de l’année chez AliExpress.

Parallèlement à cela, AliExpress propose la livraison gratuite pour toutes les commandes provenant de la France.

Des réductions applicables sur l’ensemble de la plateforme

En cette période de 11.11, l’un des éléments les plus notables concerne les réductions massives proposées. Les consommateurs pourront économiser 4 euros pour chaque palier de 20€ dépensés chez les détaillants, avec une remise pouvant aller jusqu’à 16€ par commande.

Par ailleurs, AliExpress mettra en avant certains de ses plans les plus attrayants et certains de ses produits les plus appréciés par le biais du canal « Super Deal », une plateforme unique regroupant plus de 10 000 produits offrant des remises de 20 à 50%.



La plateforme mettra également en place des « listes de produits à thème », reflétant les diverses saisons, festivals et cultures de différents pays et régions, de manière à aider les consommateurs à trouver plus aisément les produits qu’ils désirent. Les acheteurs intéressés peuvent se rendre sur l’application ou le site web d’AliExpress à partir du 8 novembre pour découvrir la gamme complète de ces offres.

Communiqué de presse du 06 Novembre 2023