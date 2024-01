Ce Youtubeur transforme la PS5 en console portable !

L’univers du gaming est en ébullition ! Un Youtuber, connu sous le pseudonyme DIY Perks, a relevé un défi colossal en créant une version portable de la PS5, baptisée PlayStation 5 Tablet. Ce projet audacieux va au-delà de ce qu’offrait le PlayStation Portal. Il repense complètement la console de Sony pour en faire un bijou de technologie nomade.

La réussite de ce projet de PS5 portable ouvre des horizons fascinants pour le futur du gaming. Elle laisse entrevoir un monde dans lequel des consoles de jeu aussi puissantes que la PS5 pourraient être proposées dans un format portable. Noous pouvons déjà citer des consoles-PC comme le Steam Deck ou l’Asus ROG Flow.

Bien sûr, pour Sony, l’aventure d’une PS5 portable officielle représente un tout autre ensemble de défis. Cela va des coûts de production aux attentes des joueurs, sans oublier la stratégie de l’entreprise face aux marchés en évolution des consoles-PC et du cloud gaming. Reste à voir si ce prototype DIY inspirera la grande marque à prendre un tournant similaire.

Une miniaturisation réussie

La réalisation de ce projet représentait un défi de taille. Modifier la carte mère pour la réduire, reconfigurer le système de refroidissement et ajuster l’alimentation à une taille plus petite sans sacrifier les performances étaient cruciaux. Un aspect particulièrement remarquable fut la gestion du refroidissement dans un espace limité. Il a utilisé des composants réduits, mais extrêmement performants, comme des chambres à vapeur et des ventilateurs bidirectionnels.

Pour l’alimentation de cette PS5 portable, le choix s’est porté sur un adaptateur Gallium Nitride (GaN), compact et puissant. Semblable à ceux utilisés dans les chargeurs de smartphones modernes. La conception d’un câble d’alimentation flexible et efficace, associant un fil de silicone et du cuivre, a également été une étape clé, alliant fonctionnalité et esthétique.

La miniaturisation de la carte mère est une autre réussite spectaculaire du projet pour réduire considérablement ses dimensions tout en conservant une performance optimale. Cette transformation permet une prise en main aisée. En d’autres termes, la puissance colossale de la PS5 peut désormais tenir entre deux doigts.

Quant à l’écran, un choix judicieux s’est porté sur un écran OLED récupéré d’un ordinateur portable endommagé. Offrant des couleurs vives et un contraste saisissant, DIY Perks a renforcé l’écran par un panneau arrière en fibre de carbone sur mesure, alliant robustesse et finesse.