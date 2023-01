You saison 4 : tout ce que l’on sait sur la suite de la série Netflix

Découvrez dans cet article tout ce que nous savons de la saison 4 de la série Netflix You. Fans de thrillers et passionnés de psychologie, ne manquez pas cette saison !

Comme nous vous aimons bien, nous allons vous parler de la saison 4 de You avant même sa sortie. Cette série Netflix dédiés aux amoureux de thrillers sera de nouveau disponible avec de nouveaux intrigues à la clé. Dans cet article, nous allons vous présenter quelques faits intéressants sur la suite des aventures de Joe Goldberg, le charmant libraire sociopathe !

Là où tout à commencer

Avant de découvrir la saison 4 de You, nous allons vous proposer une petite devinette pour mieux comprendre la série. Alors « qu’est-ce qui a deux yeux, qui est un amoureux transit et qui utilise différents alias pour tuer des gens au nom de l’amour ? » Vous l’avez sûrement deviné, c’est Joe Goldberg (Penn Badgley), le principal protagoniste qui joue dans You.

Avant d’être un tueur sanguinaire, Joe était un jeune libraire sans histoire travaillant à New-York. Il est tombé sous le charme Guinevere Beck (Elizabeth Lail), une écrivaine en herbe qu’il a rencontré au cours de son travail. L’amour vire à l’obsession, poussant le jeune homme à commettre des meurtres et à traquer sa dulcinée. Ne vous mettez pas à travers l’amour de Joe pour Beck, sinon vous périrez !

Un génie du crime épris d’amours

Dans la saison 2, le côté sociopathe de Joe prend le dessus lorsqu’il tombe sur Love Quinn. Le jeune homme ait quitté New-York pour Los Angeles et il a changé de nom pour commencer une nouvelle vie. Sauf que ses vieux démons l’ont rattrapé. Il reprend le schéma du crime obsessionnel jusqu’à ce Love accepte de l’épouser. Ce que Joe ignore c’est que son épouse parfaite est beaucoup plus sombre qu’il n’y paraît.

Dans la troisième saison de You, Joe et Love se sont mariés. Ils ont eu un fils, Henry et ont déménagé dans une banlieue californienne. Tout est parfait jusqu’au jour où les choses dérapent ! Joe retombe sur ses vieilles habitudes en étant sous l’emprise de sa voisine, Natalie, et la bibliothécaire locale, Marienne. L’échiquier est mis en place. Le schéma commence à se redessiner. Love est au centre de la série. Elle va prendre des mesures drastiques pour protéger cette famille parfaite qu’elle a fondé. Un suspens à vous couper le souffle !

Qu’est-ce que la saison 4 de You nous réserve ?

Bien que le synopsis officiel de la saison 4 de You n’a pas encore été publié jusqu’à l’heure où nous écrivons, nous dispons de quelques pistes sur l’intrigue. Nous pouvons vous affirmer que d’après le teaser, Joe a encore une fois déménagé. Dans la saison 4, le jeune homme est à Londres avec une nouvelle identité. Fini sa vie de libraire, il est désormais le professeur Jonathan Moore. Il essaie de se faire discret dans le monde universitaire. Sauf qu’avec son tempérament, cette envie de recommencer une nouvelle vie sera une fois de plus un véritable défi.

Vous avez hâte de voir la suite de la série sur Netflix ? La première partie de la saison 4 de You sera diffusée le 9 février 2023, tandis que la deuxième partie sera lancée le 10 mars 2023. Les fans de la série devront prendre leur mal en patience, d’ici quelques jours, ils seront servis. A noter que ce n’est pas pour la première fois que Netflix divise en deux parties la saison d’une série. Cela a été le cas avec la saison 4 de Stranger Things mais aussi la saison 4 d’Ozark et la saison 4 d’Unbreakable Kimmy Schmidt. La saison 4 de You ne sera pas une exception !

Qui jouera Joe Goldberg dans la saison 4 de You ?

Penn Badgley sera de retour dans le rôle de Joe Goldberg alias professeur Johnathan Moore dans la saison 4 de You. L’acteur est surtout connu pour avoir joué le rôle de Dan Humphery dans la série dramatique pour adolescents Gossip Girl. Il a également joué dans des films tels que The Stepfather et Easy A. Vienne s’ajouter à sa filmographie des séries télévisées telles que The Mountain et The Bedford Diaries.

Une autre tête refera également son come-back dans la saison 4 de You sur Netflix à savoir Tati Gabrielle. Elle reprendra son rôle et glissera de nouveau dans la peau de Marienne. A noter que dans la saison 3, nous l’avons vu prendre la fuite avec sa fille. Nous pouvons voir Tati Gabrielle dans la série de science-fiction The 100. Elle est également à la tête d’affiche de la série d’horreur surnaturelle Chilling Adventures of Sabrina.

Quelques vérités à connaître sur la série You

En attendant la diffusion de la quatrième saison de la série You sur Netflix, voici quelques vérités que tous les fans devront connaître :

La série You est basée sur le livre de Caroline Kepnes

Greg Berlanti et Sera Gamble développaient et écrivaient la série

La série avait été annoncée pour la première fois en février 2015

La première saison avait été produite par Lifetime en 2017

Netflix avait acheté la deuxième saison de You après que Lifetime avait annulé le renouvellement de la série

You était la série la plus suivie sur la plateforme de streaming en 2019

Netflix avait décidé de produire la saison 3 de You en 2020

Le tournage de la saison 4 de la série a commencé le 21 mars 2022 à Londres et s’est terminé le 27 août 2022

La série You de Netflix avait été nominée pour plusieurs prix notamment le Saturn Award de la meilleure série d’horreur et de thriller en streaming. Elle a également reçue le MTV Movie & TV Awards du meilleur méchant et bien plus encore

