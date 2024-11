Ne passez pas à côté de Xubaka, la moto électrique qui change tout pour la mobilité urbaine

Xubaka, conçue par Sodium Cycles, révolutionne le monde des deux-roues avec son design élégant et ses performances dignes des motos thermiques. Avec une autonomie de 200 km et une fabrication 100% française, cette moto électrique basque s’impose comme une solution innovante et respectueuse de l’environnement.

Une révolution électrique made in France

La révolution électrique ne se limite plus aux voitures ou aux vélos. Avec Xubaka, Sodium Cycles, une entreprise basque, place les motos au cœur de l’innovation verte. Véritable concentré de technologie, cette moto électrique de 125 cm³ promet de changer la donne en matière de performance et d’autonomie, le tout en misant sur l’innovation verte.

Alors que le marché des véhicules électriques est dominé par les voitures, Sodium Cycles fait le pari audacieux de séduire les motards. Leurs ambitions ne s’arrêtent pas là : un nouveau modèle de 125 cm³ est prévu pour fin 2024. Cela offre aux passionnés de deux-roues une expérience unique.

Performances et autonomie : un défi relevé

La Xubaka fait bien plus que tenir la route : elle la dompte. Conçue pour offrir une puissance comparable aux motos thermiques, elle prouve que les performances électriques peuvent rivaliser avec les moteurs à combustion traditionnels. Le plaisir de conduire n’est pas sacrifié, et les sensations sont électrisantes et fluides.

L’autonomie, véritable point de tension pour les véhicules électriques, est ici un atout majeur. Xubaka propose près de 200 kilomètres de liberté. Cela fait des trajets urbains comme des escapades sur route de véritables moments de plaisir sans la hantise de la panne. De plus, sa batterie se recharge en quelques heures seulement. Cette charge rapide permet ainsi un usage sans contraintes.

Une moto 100% basque au design élégant

Loin d’être un simple gadget, Xubaka se revendique fièrement comme la première moto 100% fabriquée en France. Chaque composant, du châssis au moteur en passant par la batterie, est notamment conçu et assemblé localement. Ce choix est une véritable démonstration de savoir-faire qui renforce ainsi l’identité de cette moto innovante.

Élégante, silencieuse et zéro émission, elle séduit par sa simplicité et son respect de l’environnement. Avec un prix de départ autour de 6 400 euros, Xubaka se positionne notamment comme une proposition premium sur le marché international, où le label « Made in France » inspire confiance et prestige. Sodium Cycles s’étend déjà dans plusieurs pays européens. Cette répartition anticipe ainsi l’engouement croissant pour les solutions de mobilité électrique.

Xubaka redéfinit la mobilité des deux-roues en alliant innovation, autonomie, et performance, tout en restant fidèle à ses valeurs locales et durables. Cette technologie constitue ainsi une promesse électrique qui n’attend que d’être testée par les motards du monde entier.

