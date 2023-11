Cette nouvelle balance connectée semble prometteuse

Body Smart Paris 2024, une édition consacrée à l’histoire

Le 8 novembre 2023, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Withings, la marque mondiale pionnière de la santé connectée, dévoile le lancement de son produit emblématique, la balance Body Smart, en édition limitée et estampillée “Paris 2024”. Cet outil de pointe offre à chacun la possibilité d’embrasser le défi d’une vie : optimiser sa santé grâce à une observation précise des mêmes données qui orientent les champions. Cette balance au design distinctif est un véritable hymne au mouvement Art déco, incitant ses utilisateurs à viser toujours plus haut avec chaque pesée.

Un hommage à l’Art déco de 1924

Lancée en édition spéciale et numérotée, cette balance affiche un design original qui honore le patrimoine des jeux de Paris 2024. Son plateau de verre avec une illustration symétrique évoque l’élan Art déco, tendance dominante en 1924, année où Paris a accueilli pour la première fois les Jeux Olympiques. Le logo des Jeux est finement incrusté dans le design. Gravé sur son repère doré, le mot PARIS 2024 ajoute une note de fierté nationale dans chaque foyer.

« Pour cette édition spéciale Paris 2024 de la balance Body Smart de Withings, nous avons voulu matérialiser l’union entre le sport et la santé. Nous avons ainsi créé une synergie entre l’identité de la balance et celle de Paris 2024, tout cela délicatement empreint sur la surface de l’objet. L’élément central doré vient appuyer cette complémentarité, faisant allusion à la médaille d’or, symbole du triomphe d’un objectif atteint », explique Pierre Garner, créateur et fondateur d’Elium Studio.

Révélation de la composition corporelle avec une précision médicale

Body Smart PARIS 2024 offre à ses utilisateurs la possibilité de se livrer à des analyses de santé profondes grâce à la technologie de précision Withings qui utilise l’analyse par bioimpédance multifréquence (BIA).

La balance dévoile les données de composition corporelle (masses musculaire, grasse, osseuse et hydrique). Cette analyse cruciale, couramment utilisée par les athlètes, permet aux usagers d’en apprendre davantage sur leur corps et de surpasser leurs objectifs de santé en se concentrant sur plus que le simple poids.

Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour admirer le chef-d’œuvre :

Elle offre également une évaluation de la teneur en graisse viscérale, un marqueur clé pour estimer la quantité de graisse se trouvant autour des organes, susceptible d’être associée à certaines affections chroniques. Pour finir, le taux métabolique de base, nouvel indicateur de santé primordial, sert également de balise pour atteindre les objectifs de poids et de forme. Cet indicateur correspond à la quantité de calories que le corps brûle au repos chaque jour.

Améliorer sa santé en équipe

Jusqu’à 8 utilisateurs par foyer peuvent suivre leurs données au fil du temps, automatiquement synchronisées avec l’application Withings par le biais du Wi-Fi. Cette application maintient un lien compatible avec d’autres appareils Withings pour effectuer un suivi global de la santé. Grâce aux informations qu’elle cumule, des rapports interactifs sont créés, illustrant une analyse précise des avancées ainsi que des revues mensuelles des mesures qui peuvent être partagées avec des professionnels de santé.

En bonus, différents modes ont été conçus pour répondre aux besoins de différents utilisateurs : le mode pour les athlètes, les femmes enceintes, les bébés et même un mode les yeux fermés pour masquer les données de poids à chaque pesée.

Engagement écologique de Withings

Les valeurs des Jeux de Paris 2024 sont fidèlement reflétées dans chaque détail de cette édition spéciale. Les balances de Withings sont fabriquées pour résister avec 50% d’utilisateurs encore en activité après 7 ans à partir de leur achat. L’entreprise s’engage dans une voie écologique avec cette série exclusive : Body Smart PARIS 2024 est la première balance dont le châssis principal est fabriqué à partir de matière recyclée. Son emballage en carton est également recyclable et utilise une encre à base de végétaux.

Disponibilité et tarif

La Balance Body Smart en version limitée sera accessible dès aujourd’hui en stocks restreints au tarif de 129,95€ exclusivement sur le site de Withings.

Par le biais de la balance Body Smart en édition spéciale, Withings invite chacun à s’imprégner de l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en portant attention à sa santé et en se fixant des objectifs de bien-être.

Communiqué de presse du 08 Novembre 2023