Découvrez la Watch 2R : La toute nouvelle montre connectée de OnePlus !

Sur le marché des montres connectées Oneplus a récemment dévoilé sa nouvelle Watch 2R. Cette tocante digitale possède une autonomie de près de 100 heures par charge, et ses autres options sont excellentes.

C'est un modèle grandement susceptible de convenir aux amateurs de montres au look traditionnel. Voici ce qu'il en est.

Une fusion de la technologie et d'un design ancien bien assortis

Alors que la marque OnePlus s'est toujours démarquée en ce qui concerne leurs smartwatch, la Watch 2R est une nouveauté bienvenue. C'est une montre 100% connectée. Mais son look fait penser à une analogique.

Ce modèle possède d'ailleurs d'authentiques touches qui lui donnent de l'allure. Puis, son boîtier en aluminium est de bonne taille. La lunette est correcte et des bracelets qui fonctionnent comme des bracelets de montre classiques sont à mettre à votre poignet. Cela n'a rien à voir avec les bracelets gadgets d'Apple et de Google, même s'ils sont en caoutchouc.

Les caractéristiques techniques de la Watch 2R

La 2R de OnePlus mesure 47 millimètres de large et 12,1 millimètres de haut. Cette smartwatch pèse 60 grammes avec le bracelet. En effet, le poids de cette montre connectée est un sujet dont Oneplus a beaucoup parlé et bien qu'il soit impressionnant pour certains, c'est un poids plutôt léger pour d'autres.

Une montre grandement fonctionnelle

Outre le design extrêmement réussi et le superbe bracelet en caoutchouc, la Oneplus Watch 2R est également une véritable réussite en termes de fonctionnalité. La montre est conforme à la norme IP68. Ce qui signifie qu'elle peut résister aux séances de natation, pour commencer.

Elle est également conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, ce qui signifie que cette smartwatch est prête à affronter le sable, les particules et tout ce qui peut rimer avec usage intensif.

Concrètement en l'utilisant, les deux boutons poussoirs permettent d'accéder au menu d'accueil et à la fonction d'alimentation. Mais comme pour son prédécesseur, vous pouvez les personnaliser à votre guise.

La puce à l'intérieur de la montre est un Qualcomm Snapdragon Wear W5. Et elle fonctionne bien. Bien entendu, Qualcomm a développé des processeurs pour montres plus récents. Mais il n'empêche que ce modèle soit fonctionnel et performant.

Un bel écran lumineux

La montre possède également 2 Go de mémoire de travail. Sa capacité de stockage totale est de 32 Go. Vous avez droit à un Bluetooth 5 ou/et wifi. Et vos données s'afficheront très bien sur l'écran AMOLED de 1,43 pouce.

Sa résolution maximale est de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 900 nits. En plus d'être lumineux et d'avoir une bonne densité de pixels (326 PPI), la connectivité est rapide.

Fonctions Fitness & Santé

Enfin, les fonctions d'entraînement et les capteurs de cette nouvelle montre connectée OnePlus sont fiables. Pour les personnes actives, il est facile de suivre vos séances d'entraînement dans les moindres détails.

Et il est possible d'obtenir des informations sur son bien-être, ce qui séduit certains. Pour suivre, il en va de même pour la capacité de cette montre à suivre votre sommeil et vos habitudes de sommeil.

