Warcraft Rumble : découvrez ce jeu mobile gratuit de Blizzard !

Amateur de Warcraft, Blizzard vous présente Warcraft Rumble, le jeu gratuit dédié exclusivement pour smartphone !

Vous êtes un adepte de jeu qui mêle action et stratégie ? Le dernier né de Blizzard saura certainement vous séduire ! En effet, le studio a décidé de proposer une version mobile de Warcraft, à savoir le Warcraft Rumble, qui plus est gratuite. Si vous souhaitez connaître davantage sur ce jeu, vous êtes au bon endroit !

Warcraft Rumble, c’est quoi au juste ?

Warcraft Rumble pour smartphone est un jeu d’action qui se base sur la stratégie. Les aventures se déroulent à travers les vastes étendues d’Azeroth avec des surprises réservées aux gamers. Vous êtes déjà séduit à l’idée n’est-ce pas ?

Toutefois, pour l’essayer et l’adopter il faudra attendre son lancement officiel le 3 novembre prochain. En attendant, assurez-vous que votre smartphone fonctionne avec des versions avancées d’Android et iOS avec un minimum de 3G de RAM.

Warcraft Rumble, un jeu mobile gratuit

Warcraft Rumble va venir agrandir la ludothèque de Blizzard et cela pour le bonheur des gamers. Outre le fait que ce soit un jeu d’action combiné avec de stratégie, ce nouveau jeu mobile est gratuit. L’objectif principal de l’éditeur c’est certainement de rendre Warcraft accessible à tout le monde.

Cet œuvre ramènera les joueurs aux racines de la stratégie à temps réel, un concept qui a fait le renom de Blizzard. Il faut croire que ce jeu est une extension de la célèbre série World of Warcraft. Du coup, le proposer en mode gratuit disponible sur mobile a suscité l’intérêt des fans.

Warcraft Rumble, ceux qui vont vous attendre dans ce jeu

Plus que quelques semaines avant que Warcraft Rumble n’arrive sur les smartphones des gamers. Alors, pour mieux vous préparer à son arrivée, il faut comprendre que ce jeu sera enrichi, comparé à ses prédécesseurs. En effet, vous découvrirez de nouveaux personnages, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes.

Une phase de lancement avait été organisée dans des pays comme le Canada, le Danemark, la Finlande, la Suède, les Philippines et l’Australie. Cela nous a permis d’éclairer quelques points sur le jeu avant que le reste du monde l’accueille !

Gameplay de Warcraft Rumble

Le jeu se déroule dans l’univers de Warcraft, où un large éventail de figurines à collectionner reste vos alliés de combat. Il s’agit d’un jeu de combat rapide, à huis clos, où les personnages s’affrontent au corps à corps. Votre victoire dans le jeu dépend fortement d’une approche tactique rapide et d’une prise de décision stratégique.

Les joueurs peuvent affronter de charmants personnages dans des modes de jeu uniques et stimulants, qui plus est, sont personnalisables. Pendant que vous jouez à Warcraft Rumble, n’oubliez pas de renforcer votre armée et de prendre le contrôle d’Azeroth.

Il y a 65 objets à collectionner que vous pouvez assembler tout au long du jeu, ce qui vous ouvrira de nouvelles opportunités dans le jeu et vous fera découvrir les trésors cachés d’Azeroth. Après chaque bataille, vous gagnerez une certaine quantité d’XP, qui est cruciale pour faire évoluer vos figurines et débloquer des talents révolutionnaires.

Warcraft Rumble c’est un jeu où les enjeux sont élevés et le champ de bataille brûlant ! Alors, pour le maîtriser, voici comment y jouer tel un pro de la stratégie.

Déployez vos figurines de façon stratégique

Nous ne le répèterons jamais assez, la stratégie sera la base de Warcraft Rumble ! Du coup, assurez-vous de rassembler toutes les ressources dont vous disposez et de déployer vos figurines avec une stratégie en tête.

Maîtrisez la carte

Votre atout pour vaincre vos ennemis c’est la vaste carte du jeu. Pensez à placer vos figurines au plus près des objectifs à viser tels que les tours de garde et les pierres de rencontre.

Soyez stratégique

Chacune de vos figurines sont dotées de capacités uniques. Alors, pour prendre l’avantage sur vos ennemis au combat, veuillez les utiliser efficacement. Vous pouvez aussi rendre vos figurines plus puissantes en débloquant des talents.

Battez-vous

Maintenant que tout a été mis en place, il ne reste plus qu’à vous battre et à prendre le contrôle du champ de bataille. Pour ce faire, n’hésitez pas à mettre en avant vos capacités et les armes que vous possédez. En faisant cela, la victoire sera plus qu’assurer !