Vous ne devinerez jamais de quoi sont capables les dernières motos électriques de Honda !

Honda a récemment suscité l’engouement au centre d’équitation et d’entraînement de sécurité AHM Deltamas à Bekasi. Les invités ont découvert deux nouveaux joyaux de l’innovation électrique : les motos électriques ICON e: et CUV e: signé Honda. Cet événement était un mélange vibrant de technologie avancée et de passion pour la mobilité durable.

Lancement des motos électriques de Honda

Le 9 octobre 2024, la marque Honda a dévoilé ses deux nouveaux modèles de motos électriques. La présentation a eu lieu au Centre d’équitation et d’entraînement de sécurité Deltamas. Celui-ci se trouve à Cikarang, dans l’arrondissement de Bekasi. Cet événement a attiré de nombreux visiteurs, captivés par les nouvelles offres de la marque.

Les motos électriques que Honda a révélé sont la moto ICON e: et le modèle CUV e:. Elles illustrent l’engagement de la marque envers l’innovation et la durabilité. Avec une attention particulière portée à l’expérience utilisateur, Honda vise à séduire un large public. Ceci, en proposant des véhicules adaptés aux besoins modernes. En plus d’être une alternative écoresponsable, ces engins représentent une avancée technologique significative dans le secteur des deux-roues.

Des motos avec des performances et une autonomie accrues

La ICON e: est une des motos électriques que Honda a dévoilées au cours de l’évènement. Elle s’équipe d’un moteur délivrant une puissance de 1,8 kW. Elle est conçue pour les trajets urbains, avec une autonomie qui s’étend jusqu’à 53 km. Alliant performance et praticité, elle est parfaite pour les citadins cherchant une alternative écologique aux véhicules à essence. Son design moderne et ses fonctionnalités pratiques en font un choix attrayant pour tous ceux qui se passionnent pour ces véhicules.

Le modèle CUV e: est une autre des modèles de motos électriques Honda que les visiteurs ont eu l’honneur de découvrir. Ce véhicule s’impose comme un modèle plus puissant. Elle offre une puissance nominale de 6 kW. Avec une autonomie impressionnante de 80,7 km, cette moto est idéale pour ceux qui nécessitent une plus grande portée dans leurs déplacements quotidiens. De plus, elle utilise un pack d’alimentation mobile. Cela simplifie le processus de recharge et permet une flexibilité accrue pour les utilisateurs.

