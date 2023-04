Votre aspirateur Roomba peut maintenant garder votre maison !

En plus d’être un robot aspirateur, le nouveau modèle Roomba sert aussi d’agent de sécurité capable de garder votre maison.

Le premier robot aspirateur modèle Roomba est sorti en septembre 2002. Il a été fabriqué par la société iRobot spécialisée dans les robots militaires et d’exploration spatiale. Depuis, plusieurs mises à jour et de nouveaux modèles ont été mis sur le marché du monde. La nouvelle version d’aujourd’hui est très fascinante, car elle peut être utilisée comme agent de sécurité. Cet aspirateur Roomba est très pratique, car il peut même garder votre maison en votre absence.

L’aspirateur Roomba en version bêta d’agent de surveillance

En novembre 2022, les fabricants de cet engin ont conçu deux nouveaux modèles : le Roomba j7 et j7+. Ces modèles figurant parmi les meilleurs aspirateurs robots Roomba, font aujourd’hui l’objet d’un programme en version bêta de Remote Check-In. Il est d’ailleurs possible que votre application compagnon pour smartphone vous en ait déjà prévenu. Pour le moment, cette version d’application ne fonctionne que sur le système d’exploitation OS. N’oubliez cependant pas de charger votre application Roomba pour être certain de recevoir toute notification sur la dernière version bêta.

Voulez-vous tester cette nouvelle version du Roomba j7 et j7+ ? Inscrivez-vous à la version Bêta si vous êtes éligible à la fonctionnalité d’enregistrement à distance. Il vous suffit pour cela d’accéder au menu Beta se trouvant juste en bas de votre écran. Cliquez sur le bouton nouvelle tâche, puis sur celui de l’enregistrement. En cas de difficulté, vous pourrez consulter le blog accessible sur le site de la société iRobot.

La fonctionnalité d’enregistrement à distance est certes déjà disponible chez les concurrents. Toutefois, il reste agréable que la marque Roomba se mette aussi à produire de nouvelles fonctionnalités.

Placez doncvotre robot aspirateur Roomba dans un endroit où il peut voir l’ensemble de la pièce. Il pourrait ainsi enregistrer efficacement tout ce qui se passe dans la maison. Vous pourrez même lui permettre de se déplacer à certains endroits de votre habitation pour agir comme un vrai agent de sécurité. Il se hisse ainsi parmi les meilleurs aspirateurs robots du moment.