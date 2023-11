Voici pourquoi l’audio sur vos AirPods contrefaits est tellement mauvais !

Les scanners CT ont permis de mettre en lumière d’importantes distinctions entre les AirPods authentiques et leurs homologues contrefaits. Cette pratique de contrefaçon est malheureusement courante. Les contrefacteurs cherchent à imiter parfaitement les produits Apple avec de grosses lacunes ! Découvrez pourquoi l’audio de vos AirPods contrefaits est si mauvais !

Les subtilités de l’emballage dans la contrefaçon

Les contrefacteurs ne modifient généralement pas le nom de l’entreprise sur l’emballage. Ainsi, cela trompe les consommateurs en leur faisant croire qu’ils ont acheté un produit authentique. Ces contrefaçons ont dupé beaucoup de personnes à maintes reprises.

Récemment, Lumafield a réalisé une série de scans CT comparant les AirPods authentiques et les versions contrefaites pour révéler leurs différences internes.

Les manquements des contrefaçons

Outre leur qualité sonore médiocre, les AirPods contrefaits présentent de nombreuses lacunes internes par rapport aux véritables AirPods d’Apple. Jon Bruner de Lumafield souligne que les authentiques AirPods sont de véritables « merveilles de miniaturisation ». En effet, elles sont dotées de cartes de circuits flexibles intégrés avec précision.

En revanche, l’intérieur des AirPods contrefaits est loin de cette perfection. Les composants sont reliés par des fils au lieu de cartes de circuits flexibles, entraînant une connectivité et une durabilité médiocres.

Par ailleurs, ces contrefaçons manquent d’aimants. Elles utilisent un plastique de qualité inférieure et intègrent des batteries plus petites, les rendant significativement plus légères. Pour masquer cette différence, les fabricants de contrefaçons équipent les étuis de poids simulant ceux des produits authentiques.

L’objectif des acheteurs conscients

Il est important de noter que pour certains consommateurs, la qualité sonore passe au second plan. Ce qui compte, c’est que les AirPods contrefaits ressemblent suffisamment aux vrais produits d’Apple.

Leur but est de montrer aux autres qu’ils possèdent un produit Apple, même si celui-ci est contrefait. Cette mentalité est similaire à celle des acheteurs conscients. En outre, ils optent pour des articles contrefaits, comme des sacs à main ou des baskets.

L’indicateur de la réduction de prix

Malgré ces nuances subtiles, l’un des signes les plus évidents demeure la réduction de prix draconienne. Les véritables AirPods d’Apple ne se vendent jamais à un prix aussi bas que 19 $. Cela même lors de périodes de promotion comme le Cyber Monday.

C’est un indicateur incontestable qu’un produit est une contrefaçon, indépendamment de la qualité de l’imitation. Les consommateurs doivent rester vigilants. Pour ce faire, ils doivent s’informer pour éviter de tomber dans le piège des contrefaçons. Cela leur permettra de faire des choix d’achat éclairés.