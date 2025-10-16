Vivo Watch GT 2 : super endurante, compatible iOS cette smartwatch débarque sur le marché

Elle arrive pour challenger l’Apple Watch sur son propre terrain ! La Vivo Watch GT 2 débarque avec un atout de poids : une autonomie record pouvant atteindre 33 jours en mode Bluetooth, un argument qui fait rêver dans un monde où la charge quotidienne est la norme.

Avec son design rectangulaire et son écran AMOLED haute luminosité, elle est aussi compatible iOS, offrant une alternative stylée et ultra-endurante pour les utilisateurs d’iPhone . Le pari de la longévité est plus que jamais lancé !

Une autonomie qui défie le temps

Alors que la plupart des montres connectées nous obligent à une routine de charge quasi quotidienne, vivo lance un pavé dans la mare avec sa WATCH GT 2. Son argument choc ? Une autonomie pharaonique de 33 jours en mode Bluetooth. Oui, vous avez bien lu : un mois entier sans devoir la brancher. De quoi oublier définitivement le chargeur au fond d’un tiroir et partir en week-end l’esprit léger.

Un cadre ultra-mince pour une immersion totale

Vivo ne mise pas que sur l’endurance. Le fabricant promet également une « expérience visuelle premium » avec un écran large et haute luminosité, doté de bordures « ultra-étroites ». L’objectif est clair : offrir une vue immersive qui fait oublier le boîtier. Ce n’est plus un simple gadget technologique, mais un accessoire de mode qui se veut le reflet de votre personnalité.

L’élégance à votre wriste

Pour séduire les fashionistas du high-tech, la WATCH GT 2 joue la carte de la personnalisation. Les posters de promotion dévoilent au moins trois coloris de bracelets et deux finitions pour le boîtier. Mais le véritable atout est la fonctionnalité « photo watch face » : d’un simple toucher, transformez votre photo préférée en fond d’écran unique. De quoi avoir toujours un morceau de vos souvenirs au poignet.

Le rendez-vous tech de la fin d’année

Rendez-vous est pris pour le 13 octobre à 19h00 pour le grand dévoilement. La montre n’arrivera pas seule : elle sera la compagne de l’événement de lancement du flagship annuel de vivo, la série X300, réputée pour son expertise en photographie. La famille s’agrandira également avec la tablette Pad 5e et les écouteurs TWS 5, dessinant un écosystème de plus en plus complet.

Plus qu’une smartwatch, un compagnon de tous les instants

Avec son design soigné, sa personnalisation poussée et son autonomie record, la WATCH GT 2 se positionne bien au-delà d’un simple objet connecté. Elle aspire à devenir un compagnon discret et élégant pour la vie de tous les jours.

Puis, elle est capable de suivre le rythme effréné des jeunes actifs sans jamais leur lâcher la main. Le 13 octobre, vivo ne présentera pas seulement une montre, mais un véritable partenaire de style et de performance.

