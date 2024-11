Ecran et sport, qui est le meilleur pour une montre : l’AMOLED ou le MIP ?

Sur le marché des montres de sport, deux technologies d’affichage se disputent la vedette : les écrans Amoled et les écrans MIP (Memory in Pixel) transflectifs.

Chacune de ces technologies présente des avantages et des inconvénients. Et cela influence le choix des utilisateurs.

Les montres de sport avec écrans MIP transflectifs

Les montres à écran avec affichage MIP transflectif ont été les pionnières dans le domaine des montres de sport. Cette technologie, qui a émergé en 2015, utilise un mode de visualisation qui ne consomme de l’énergie que lors du changement d’état des pixels. Cela la rend similaire aux écrans e-ink.

Les écrans MIP n’ont pas besoin de rétroéclairage en plein jour, car ils utilisent la lumière ambiante pour assurer leur lisibilité. Cela les rend particulièrement adaptés aux activités de plein air, comme le cyclisme ou la course à pied.

Les quelques avantages de ces écrans

En termes de lisibilité, les écrans MIP sont très lisibles en extérieur, même sous une forte luminosité. Et si vous cherchez une montre de sport pourvue d’une bonne autonomie, une montre comme la Polar Pacer Pro et la Coros Pace 3 est idéale. Ce genre d’écran a une influence positive sur la longévité de la batterie. Ils consomment peu d’énergie.

Et ces écrans peuvent rester allumés en permanence sans épuiser rapidement la batterie. Ensuite, les montres MIP sont souvent conçues pour être robustes et adaptées aux conditions difficiles. Il est donc normal que des modèles comme la Garmin Fenix 7 Pro soit populaire.

Certains inconvénients qui dérangent

Par contre, les écrans MIP ont des défauts. Ils ne peuvent afficher que 64 couleurs. Ce qui limite les animations et les effets visuels. Puis, avec une résolution souvent autour de 200 pixels par pouce, les écrans MIP peuvent présenter un effet non souhaité de la pixellisation. Et bien qu’ils soient excellents en plein jour, leur lisibilité diminue considérablement dans des conditions de faible luminosité.

Les smartwatch de sport avec des écrans Amoled

En revanche, les montres de sport à écran Amoled gagnent en popularité. Ces écrans utilisent des diodes électroluminescentes qui émettent leur propre lumière. Cela donne des couleurs vives et un contraste élevé.

Les bénéfices que ces écrans apportent aux montres de sport

Comme sur la Garmin Epix Pro (Gen 2), les écrans Amoled peuvent afficher des millions de couleurs, offrant des animations fluides et des dégradés plus riches. Ensuite, avec des résolutions pouvant atteindre 330 pixels par pouce, les écrans Amoled offrent une lisibilité supérieure. C’est essentiel pour des fonctionnalités comme la cartographie. Et la Garmin Forerunner 965 le prouve.

De plus, vous disposez d’une bonne visibilité en faible lumière. Étant donné qu’ils émettent leur propre lumière, ces écrans sont plus faciles à lire dans des environnements sombres.

Les écrans AMOLED ne sont pas parfaits

Même s’ils sont populaires, les écrans Amoled consomment plus d’énergie que les MIP, surtout en mode « always-on ». Cela peut réduire l’autonomie de la montre. Et bien qu’ils aient fait des progrès, les écrans Amoled peuvent être difficiles à lire en plein soleil.

Cela nécessite une luminosité élevée qui consomme davantage de batterie. Sinon, les montres de sport à écran Amoled sont souvent plus chères en raison de la technologie utilisée. Il est donc normal que les Huawei Watch Ultimate ou la Galaxy Watch Ultra coûtent une blinde.

Évolution du marché

En mai 2024, la tendance s’oriente vers une adoption croissante des écrans Amoled par les fabricants de montres de sport au lieu des MIP. Des marques comme Garmin et Polar ont commencé à remplacer leurs modèles MIP par des modèles Amoled.

Mais ils conservent certaines références MIP pour les utilisateurs recherchant une autonomie accrue. Par exemple, la gamme Forerunner de Garmin a récemment intégré des écrans Amoled, remplaçant les modèles précédents à écran MIP.

Conclusion

Le choix entre un écran MIP transflectif ou un écran Amoled dépend des besoins spécifiques de l’utilisateur. Pour ceux qui privilégient l’autonomie et la lisibilité en plein soleil, les montres à écran MIP sont idéales.

En revanche, pour les utilisateurs recherchant une expérience visuelle riche et une meilleure définition, les montres à écran Amoled sont plus adaptées. Les deux technologies continuent d’évoluer. Et il est probable que de nouvelles innovations, comme le microLED, pourraient émerger pour combiner les avantages des deux technologies tout en minimisant leurs inconvénients.

