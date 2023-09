Abandonnés par leurs maîtres, les vieux chiens robots sont un casse-tête pour Sony

Sony met en place une initiative innovante pour prolonger la durée de vie de ses vieux chiens robots Aibo ERS-1000. L’objectif est de réparer les unités Aibo d’occasion et de les réaffecter à des établissements médicaux et de soins. Le but est de contribuer à réduire le gaspillage et à aider les patients.

Le « programme de parents nourriciers pour Aibo »

L’Aibo ERS-1000 est sortie il y a maintenant cinq ans. Pour éviter que ces vieux chiens robots ne soient jetés, Sony Japon propose une solution ingénieuse. Il s’agit du « programme de parents nourriciers pour Aibo ». Cette initiative vise à soutenir les propriétaires d’ERS-1000 qui choisissent de faire don de leur robot à une cause noble.

Réparation et réaffectation des unités ERS-1000

Selon un communiqué de presse japonais, Sony prendra en charge le test et la réparation des vieux chiens robots donnés au programme. Par la suite, ces unités seront fournies à des établissements médicaux, des maisons de retraite. Aussi, d’autres organisations pourront en bénéficier comme soutien émotionnel pour leurs patients.

Tarifs et contributions

Sony prévoit de facturer un tarif non divulgué aux « parents nourriciers » de ces vieux chiens robots pour ce service. De plus, certaines contributions pourraient être allouées à l’entretien et à la réparation d’autres unités Aibo. Dans tous les cas, cela dépendrait de leur état.

Les capacités d’Aibo en tant que soutien émotionnel

À la base, ces vieux chiens robots de Sony n’ont pas été initialement commercialisés comme un dispositif de soutien émotionnel. Toutefois, ses capacités en font un choix évident. Effectivement, l’ERS-1000 réagit aux commandes vocales et au toucher, grâce à divers capteurs pour les caresses. Il intègre même une caméra au niveau du nez pour reconnaître les membres de la famille.

Une alternative émotionnelle pour ceux qui ne peuvent pas avoir de vrais chiens

Pour les personnes ne pouvant avoir un chien réel, ces vieux chiens robots de Sony offrent une expérience d’émulation réjouissante. Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans la tendance japonaise en faveur des robots de soutien émotionnel. Surtout que l’on peut voir des exemples tels que Pepper de SoftBank et le phoque thérapeutique Paro sont présents.

Réduire les déchets électroniques tout en apportant du soutien émotionnel

En somme, cette initiative vise à retirer les vieux chiens robots de Sony du marché. En outre, cela contribuera à réduire le risque de déchets électroniques. Elle permet également de fournir une source précieuse de soutien émotionnel aux établissements de soins. Mais par-dessus tout, elles sont idéales pour les personnes qui en ont réellement besoin.