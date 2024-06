Vélos électriques : découvrez ses bienfaits en cette journée mondiale de la bicyclette 

Depuis 2018, la Journée mondiale du vélo, célébrée chaque année le 3 juin, nous rappelle les nombreux bienfaits du vélo pour notre forme physique et notre bien-être mental. En cette journée spéciale, prenez le temps de découvrir les bienfaits spécifiques du vélo électrique.

Qui n'a pas encore entendu cette phrase : « Le vélo électrique n'est pas fait pour le sport, c'est fait pour les paresseux » ? Or, la réalité est toute autre. En fait, le vélo électrique, ou e-bike, marque une avancée significative dans le domaine de la mobilité durable et de la santé. Contrairement aux idées reçues, le fait de pédaler sur un vélo électrique sollicite bel et bien vos muscles. Et faire du vélo favorise également l'activité physique.

Les bienfaits physiques

L'étude menée par l'Université de Glasgow a montré que le cyclisme régulier, même à assistance électrique, réduit considérablement les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. En adoptant un vélo électrique au quotidien, il est possible de transformer son trajet en une activité sportive bénéfique pour la santé.

De plus, il permet de rester actif sans s'épuiser. En effet, le vélo à assistance électrique permet de parcourir de plus longues distances et de franchir des obstacles tels que des collines ou des vents contraires. Cette activité régulière renforce vos muscles, améliore votre endurance et augmente vos capacités pulmonaires et cardiaques

Sans oublier que cette activité constitue une excellente option pour les personnes souhaitant perdre du poids. En fait, il brûle des calories en plus d'être une activité à faible impact, réduisant ainsi le risque de blessure. Le fait de pédaler régulièrement aide à brûler la graisse corporelle. En particulier au niveau des cuisses, des fesses et des poignées d'amour.

Les bienfaits psychologiques

Pratiquer du vélo de manière régulière est un excellent moyen de réduire le stress. Il stimule la sécrétion d'endorphines, hormones du bien-être, et contribue à soulager les tensions accumulées. Au-delà des bienfaits physiques, le vélo électrique améliore également la santé mentale. Il améliore la mémoire et les capacités cognitives. Par ailleurs, il augmente l'estime de soi en aidant à atteindre des objectifs personnels et améliore la qualité du sommeil.

Le vélo électrique et l'environnement urbain

Le vélo, que ce soit un VTT électrique ou un vélo-cargo électrique, constitue une alternative écologique aux modes de transport motorisés. Il contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air en milieu urbain.

Des études ont montré que les cyclistes sont souvent moins exposés aux polluants que les automobilistes, qui inhalent les particules nocives par le biais des systèmes de ventilation de leur véhicule. De plus, des solutions telles que les masques filtrants permettent de minimiser ces risques.

Vélos électriques contre vélos conventionnels

Selon les résultats d'une étude menée auprès de sept villes européennes et publiée en juin 2019, le vélo électrique et classique présente des avantages comparables sur le plan de la santé. Les utilisateurs de vélos électriques ont tendance à parcourir de plus longues distances et à utiliser leur vélo plus fréquemment, ce qui compense l'assistance électrique. En remplaçant les trajets en voiture par des trajets à vélo électrique, les utilisateurs augmentent leur niveau d'activité physique hebdomadaire. Alors, qu'attendez-vous pour enfourcher votre vélo électrique ? Vous hésitez encore à enfourcher votre vélo électrique ? Vous hésitez encore à enfourcher votre vélo électrique ? Pour trouver le modèle qui correspond parfaitement à vos besoins, découvrez notre top choix :

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn