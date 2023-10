Un vélo électrique BMW ? Voici tout ce qu’il faut savoir ! 

BMW a créé une nouvelle gamme de vélos électriques en partenariat avec l’entreprise italienne 3T. La collection comprend six modèles conçus pour différents types de conduite, y compris la route, le gravier et les déplacements urbains.

Les vélos électriques ont le vent en poupe en ce moment, avec des start-ups et des marques établies qui se précipitent pour obtenir une part du gâteau des vélos électriques. Cette ruée vers les deux roues touche également le monde de l’automobile. En effet, des marques comme Jeep et Porsche ont toutes lancé des vélos électriques. Aujourd’hui, c’est au tour de BMW d’apposer son nom sur une superbe création à deux roues.

BMW dévoile un nouveau vélo gravel électrique

Lancée en début d’année, la gamme de vélos comprend six modèles répartis entre la route, le gravier et le centre-ville. Dans chaque cas, il y a un modèle traditionnel à pédales et un modèle électrique.

Chaque modèle offre à la fois des options traditionnelles de pédalage et des options électriques. L’un des vélos les plus récents et les plus impressionnants de BMW est le vélo électrique BMW x 3T Exploro Gravel. Ce vélo électrique se décline en deux couleurs différentes : gris-bleu et gris-gris. Outre les couleurs, ses lignes, beaucoup plus racées et anguleuses, correspondent au design Beheme.

Le 3T est équipé d’une fourche et d’un cadre en fibre de carbone pour une durabilité et des performances accrues.

À l’intérieur de ce cadre se trouve une batterie de 350 Wh. Ce dernier alimente un moteur à moyeu arrière que 3T s’est procuré auprès de Mahle. Il offre une assistance électrique puissante et efficace.

Des caractéristiques exceptionnelles au prix salé

Le vélo électrique BMW x 3T Exploro Gravel est également équipé d’un changement de vitesse électronique avec le système AXS XPLR de Sram. Cela signifie qu’il y a un plateau de 40 dents associé à une cassette 10-44 à l’arrière.

Les spécifications du vélo comprennent :

des freins à disques hydrauliques Sram, des pneus Pirelli Cinturato Gravel M 650b pour une meilleure traction.

Cependant, ces caractéristiques impressionnantes s’accompagnent d’un prix élevé de 7 999 $ soit 7529 €. Malheureusement, ce prix n’inclut pas la béquille.

Alors que BMW continue d’élargir son offre de vélos électriques, la collaboration avec 3T démontre la croissance du marché et de la demande pour les vélos électriques. Le fait que des marques automobiles établies comme BMW rejoignent le secteur renforce la popularité et l’accessibilité des vélos électriques dans les transports grand public.