Un jour : une saison 2 pour la comédie romantique qui cartonne sur Netflix ?

Du romantisme dans l’air… Est-ce que la série « Un jour » sur Netflix aura une saison 2 ? La réponse dans ce qui suit !

La série romantique « Un jour » diffusée sur Netflix est rapidement devenue l’une des préférées des fans, grâce aux charismatiques Leo Woodall et Ambika Mod. La série est adaptée du livre éponyme de David Nicholls, publié en 2009. C’est une histoire passionnante qui a déjà fait l’objet d’un film en 2011 avec Anne Hathaway et Jim Sturgess. Après avoir dévoré la première saison, beaucoup veulent savoir si une deuxième saison est en cours de route. Pour limiter les suspens, voici ce que nous savons sur le sujet !

Un jour, l’amour, l’amitié et…l’amour

Dexter et Emma sont deux diplômés de l’université qui évoluent dans des cercles sociaux très différents. Ils vont se croiser le soir de leur remise de diplôme en 1998, commence alors leur histoire. Après une tentative d’accrochage tourne mal, ils décident d’essayer d’être amis. Au cours des deux décennies suivantes, leur vie vont évoluer. Ils vont vivre d’autres relations, des changements de carrière et toute l’évolution à laquelle on peut s’attendre après l’université. On se demande donc s’ils vont finir ensemble, d’autant plus qu’ils semblent être des âmes sœurs.

Un casting d’enfer pour une série ultra-réussie !

La série met en scène d’un côté Leo Woodall, de The White Lotus, dans le rôle de Dexter Mayhew. De l’autre, nous avons Ambika Mod, dans le rôle d’Emma Morley, une jeune fille issue d’une famille plus modeste. La première saison a scotché le public devant leur écran. A l’approche de la saison de l’amour, la question est remise sur le tapis : y aura-t-il une deuxième saison ?

Au cours de ces 14 épisodes, le public a pu découvrir comment les deux principaux personnages ont évolué. En 20 ans, ils ont pris des chemins différents et on se demande s’ils vont finir par être ensemble. La saison 1 a fait le tour de l’intrigue, ce qui nous laisse penser qu’il n’y aura plus de surprises narratives pour la suite. Toutefois, comme la série « Un jour » gagne de plus en plus en popularité sur Netflix, les producteurs trouveront certainement un moyen pour une saison 2 !