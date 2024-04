Une mission spatiale loufoque : To The Moon enflammera les écrans

Le nouveau film de Greg Berlanti réunit une distribution de choix, avec Scarlett Johansson, Channing Tatum, et d'autres talents renommés. « To The Moon » promet une plongée hilarante dans les arcanes de l'alunissage historique mené par la NASA. Le film met en lumière les enjeux de l'alunissage d'Apollo 11, alors que la NASA tente de redorer son image publique.

Un duo explosif : Scarlett Johansson et Channing Tatum

Scarlett Johansson incarne Kelly Jones, une experte en marketing brillante chargée de sauver la réputation de la NASA. Elle se retrouve à collaborer avec Cole Davis, joué par Channing Tatum.

Un complot hilarant en coulisses

Le président décide qu'un faux alunissage est nécessaire en cas d'échec. Cela ajoute un suspense palpitant au déroulement de l'histoire. Avec la pression de réussir cette mission hors normes, Kelly Jones doit jongler entre les exigences de la Maison Blanche et les réalités de la mission.

Le compte à rebours commence

Avec la pression de réussir cette mission hors normes, Kelly Jones doit jongler entre les exigences de la Maison Blanche et les réalités de la mission. Outre Scarlett Johansson et Channing Tatum, le film met également en vedette Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Ray Romano et Woody Harrelson. Ce qui promet un spectacle inoubliable.

Une comédie à ne pas manquer

To The Moon promet une escapade hilarante et captivante dans les coulisses de l'une des missions spatiales les plus emblématiques de l'histoire. Avec son casting de premier plan et son intrigue pleine de rebondissements, ce film est certain de séduire les amateurs de comédie et les passionnés d'aventure spatiale.

Préparez-vous à embarquer dans cette aventure le 10 juillet 2024, date de sa sortie officielle en salles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.