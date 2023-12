Test de la Yadea ElitePrime X1 : tient-elle son pari de puissance et de confort hors du commun ?

Fleuron de la micromobilité électrique, la Yadea ElitePrime X1 passe sur notre banc de test. Découvrez si cette trottinette électrique a la puissance et le confort digne d’une berline allemande.

La mobilité électrique révolutionne la façon de se déplacer en milieu urbain, et dans ce contexte, la trottinette électrique s’impose comme une icône. Ce test minutieux a pour but de révéler toutes les caractéristiques de la ElitePrime X1 de Yadea. De sa conception raffinée à ses performances électrisantes, sans oublier ses systèmes de sécurité.

Caractéristiques techniques Dimensions du produit : 123 x 58 x 134 cm

Poids : 29 kilogramme

Pneus : 10 pouces

Moteur : 1500W

Autonomie : 65 km

Charge maximale : 120 kg

Prix : 1 299€

Yadea ElitePrime X1 Trottinette Electrique Adulte, Alimenté par Un Moteur 1500W, Autonomie Jusqu'à 65km, 25 km/h, avec Pneus Auto-cicatrisants de 10 P Moteur Puissant: la puissance ...

Conduite Plus Sûre : des pneus...

Conduite Plus Confortable : le...

Conduite Plus Intelligente : l... 1 299.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’élégance conjuguée à la fonctionnalité

Fort de son succès sur le marché des scooters électriques, Yadea s’est lancé dans le secteur des trottinettes électriques. D’ailleurs, la Elite Prime X1, son dernier modèle, résulte de nombreuses années d’expérience dans le domaine des deux-roues électriques. Elle séduit dès le premier coup d’œil par son design raffiné. En effet, chaque détail a été réalisé dans un souci de perfection.

En fait, revêtue d’une couleur grise raffinée, cette trottinette électrique est composée d’un cadre en aluminium, mariant l’élégance et la robustesse. Malgré ses dimensions plus généreuses, la trottinette électrique Elite Prime X1 est facile à transporter.

On peut bien sûr plier l’Elite Prime. En effet, une fixation ingénieuse maintient solidement le guidon. Toutefois, il convient de préciser qu’en raison de son poids de 29 kg. Il vaut mieux utiliser le mode piéton plutôt que de transporter la trottinette dans son intégralité. Ainsi, la plupart du temps, le système de pliage trouve sa principale utilité dans le cadre du rangement.

Même son chargeur présente un aspect esthétique. Il comporte une lanière qui permet de le suspendre au guidon durant la charge, tandis que son extrémité dispose d’un aimant, ce qui simplifie le processus de rechargement.

Enfin, une fois repliée, la béquille reste relativement discrète, mais se révèle robuste et imposante, offrant une stabilité indéniable.

Test de la Yadea ElitePrime X1 : une puissance défiant toute attente

La trottinette électrique Yadea tire tout son potentiel d’un puissant moteur de 800W, pouvant atteindre 1500W. Lors de notre test, la Yadea ElitePrime X1 a fait preuve d’une accélération régulière et douce à 25 km/h. En gravissant les pentes abruptes de 30°, le moteur maintient une vitesse constante, offrant une expérience de conduite dynamique et palpitante.

Yadea revendique 65 km d’autonomie avec une seule charge. Cette autonomie peut être facilement vérifiée en effectuant de courts trajets.

De plus, quatre modes de fonctionnement, du piéton à l’extrême, rendent cet « Escooter » polyvalent. Et cette capacité à s’adapter aux différents types de terrain est un atout indéniable. Ces divers modes s’articulent comme suit :

une marche limitée à 6 km/h en mode Piéton

en mode une conduite à 15 km/h en mode D (Drive)

en mode et une allure de 25 km/h en mode S (Sport).

Le mode « Extrême », accessible via l’application, requiert toutefois que l’utilisateur ait déjà couvert au moins 1 km avec la trottinette.

Cependant, il arrive parfois qu’un dysfonctionnement de l’app ne permet pas de tester ce mode. En effet, lors de notre test, nous n’avons pas pu l’expérimenter malgré que la Yadea ElitePrime X1 ait déjà parcouru plus de 100 km.

Toutefois, sa performance électrisante place ce petit bijou en tête des choix pour ceux qui recherchent une conduite à la fois rapide et cohérente.

Test de la Yadea ElitePrime X1 : la sécurité avant tout

Outre sa performance digne d’une berline allemande, la sécurité, est un argument convaincant de cette trottinette électrique. En fait, elle bénéficie d’un triple système de freinage. Notamment un frein à disque, à tambour et électronique. Lors de notre test, cette technologie a permis la Yadea ElitePrime X1 de s’arrêter sans problème, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité du conducteur.

De même, les feux intégrés, indispensables pour une meilleure visibilité le soir ou dans des conditions météorologiques défavorables, réduisent le risque d’accident.

Une précaution supplémentaire de Yadea est la protection contre l’inclinaison. Grâce à un gyroscope, l’Elite Prime X1 peut détecter son inclinaison par rapport au sol. Si elle dépasse 45 degrés, la trottinette coupe automatiquement l’alimentation du moteur afin d’éviter tout dommage supplémentaire en cas de chute.

Une conduite sans le moindre inconfort

La conduite de l’ElitePrime X1 est une expérience inégalée. En fait, Yadea redéfinit les standards de confort de conduite avec sa trottinette électrique. Son amortisseur polymère à la pointe de la technologie absorbe efficacement les chocs et les vibrations, offrant ainsi une conduite exceptionnellement douce.

De plus, cet Escooter repose sur des pneus autoréparables, issus de la technologie des nanogels, qui améliorent la durabilité et la longévité des pneus. Ces pneus de 10 pouces, associés à un deck généreux, offrent une posture détendue même sur de longs trajets. D’ailleurs, ces choix de conception font de cette trottinette un choix exceptionnel pour affronter les défis urbains, des trottoirs aux irrégularités de la route.

Le génie mécanique conjugué à la technologie numérique

L’ElitePrime X1 se démarque des autres trottinettes électriques par sa connectivité. En effet, la connectivité Bluetooth permet un contrôle complet via une application mobile, offrant des fonctionnalités innovantes telles que la localisation GPS, le système antivol et la technologie de diagnostic à distance.

Grâce à son écran LED, la conduite devient une expérience unique et futuriste, fournissant des informations en temps réel sur la vitesse, l’autonomie et l’état du scooter. Pendant notre test, la connexion de l’application à la trottinette électrique ElitePrime X1 s’est faite sans effort. Cette application garantit un contrôle optimal.

Notre verdict

Après un essai approfondi, la Yadea ElitePrime X1 se profile comme une option exceptionnelle sur le marché des trottinettes électriques. Ses performances électrisantes, son design sophistiqué, son système de sécurité complet, son confort exceptionnel et son aspect connecté en font une trottinette qui répond aux attentes des utilisateurs exigeants.

Bien que la perfection puisse être subjective, la Yadea ElitePrime X1 réussit à équilibrer tous les éléments essentiels d’une trottinette électrique de haute qualité.

Application mobile pour la localisation et le suivi

Conception moderne.

Coût élevé

29 kg.

