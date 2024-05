Test du Exway Flex Hub : est-ce le meilleur choix pour les riders urbains ?

Vous recherchez un skateboard électrique adapté à vos besoins ? Si vous misez sur le confort et la performance, optez pour Exway Flex Hub, voici notre test sur cet appareil.

Avec l'évolution rapide de la technologie, les moyens de transport personnel ne cessent de se diversifier et de s'améliorer. Dans ce contexte, le skateboard électrique est devenu une option de choix pour ceux qui cherchent à combiner plaisir et praticité dans leurs déplacements quotidiens. Cet appareil est à la fois compact, léger et facile à manier. C'est la solution idéale pour éviter les embouteillages tout en réduisant l'empreinte écologique. Parmi les modèles disponibles sur le marché, le Exway Flex Hub a retenu notre attention grâce à ses performances impressionnantes et son rapport qualité-prix.

Caractéristiques techniques

Dimensions du Deck : 96 cm x 24 cm

96 cm x 24 cm Matériaux du Deck : Fibres de verre et bambou

Fibres de verre et bambou Poids : 6,9 kg

6,9 kg Moteurs : Dual Hub Motors (2 x 600W)

Dual Hub Motors (2 x 600W) Vitesse Maximale : 40 km/h

40 km/h Autonomie : Jusqu'à 25 km

Jusqu'à 25 km Temps de Charge : 2 à 3 heures

Test du Exway Flex Hub : ergonomie et confort d'utilisation

Deck flexible et confortable

Le deck du Exway Flex Hub est conçu avec un mélange de fibres de verre et de bambou. Grâce à ces matériaux, le skateboard électrique est en mesure d'absorber les vibrations de la route. Cela permet une conduite plus douce, même sur des surfaces irrégulières. Durant le test, nous n'avons pas eu mal aux jambes même lors de longues sessions de ride.

Conception ergonomique

La conception ergonomique du Exway Flex Hub garantit une position de ride naturelle et confortable. De plus, le deck est légèrement concave, ce qui améliore la stabilité et le contrôle. Par conséquent, cela permet une prise plus sûre pour les pieds. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les riders qui cherchent à effectuer des manœuvres précises ou à maintenir une stabilité à grande vitesse.

Trucks de haute qualité

Les trucks du Exway Flex Hub sont robustes et conçus pour offrir une maniabilité optimale. Ils permettent des virages serrés et une réactivité accrue, tout en maintenant une stabilité remarquable. Cette combinaison en fait du Exway Flex Hub un skateboard électrique idéal pour naviguer à travers les environnements urbains ou sur des pistes sinueuses.

Roues en polyuréthane doux

Les roues en polyuréthane du Exway Flex Hub sont conçues pour offrir une adhérence maximale. Leur composition douce absorbe les petites imperfections de la route, ce qui contribue à un confort de ride supérieur. De plus, les roues sont suffisamment larges pour garantir une excellente stabilité, même à grande vitesse.

Système de suspension innovant

Le Exway Flex Hub intègre un système de suspension innovant. Ce dernier contribue à l'amélioration du confort de ride. En fait, il réduit l'impact des chocs et des vibrations, permettant une conduite plus fluide et contrôlée. Il est particulièrement bénéfique pour les longues distances, car il limite la fatigue et le stress sur le corps.

Test du Exway Flex Hub : la télécommande

Design ergonomique

La télécommande du Exway Flex Hub est très ergonomique. Elle offre une prise en main confortable et intuitive. En fait, sa forme compacte permet de la tenir facilement, même lors de longues sessions de ride, sans causer de fatigue.

Écran OLED

La télécommande est équipée d'un écran OLED. Ce dernier affiche des informations cruciales en temps réel. En fait, il montre la vitesse actuelle, le niveau de batterie, le mode de conduite sélectionné et d'autres données importantes. Cette fonctionnalité permet aux riders de rester informés sans avoir à consulter leur smartphone.

Contrôle précis de la vitesse

La télécommande permet un contrôle précis de la vitesse grâce à une molette ou un joystick sensible. Cela permet aux riders d'ajuster facilement l'accélération et le freinage en temps réel, assurant une expérience de ride fluide et sécurisée. Le retour haptique donne une réponse tactile. Cette fonctionnalité augmente la sensation de contrôle.

Modes de conduite ajustables

Vous pouvez sélectionner directement les différents modes de conduite (Eco, Moyen, Turbo) depuis la télécommande. Cela permet à l'utilisateur de changer rapidement de mode en fonction des conditions de la route ou de son niveau de compétence, et ce, sans avoir à s'arrêter.

Freinage régénératif

La télécommande du Exway Flex Hub intègre un contrôle du freinage régénératif. De ce fait, la batterie se recharge automatiquement lors des descentes. De plus, ce freinage est progressif et ajustable, offrant une sécurité accrue lors des descentes ou des arrêts brusques.

Sécurité et fiabilité

La télécommande utilise une connexion sans fil fiable pour minimiser les risques de déconnexion. En cas de perte de signal, le skateboard est programmé pour ralentir progressivement et s'arrêter en toute sécurité. De plus, la télécommande est dotée d'une fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle.

Compatibilité avec l'application mobile

En plus des contrôles directs, la télécommande est compatible avec l'application mobile Exway. Ainsi, l'accessoire peut accéder à des réglages avancés, des mises à jour de firmware, et des diagnostics en temps réel. Cela offre une personnalisation et un contrôle supplémentaires.

Signalisation visuelle et sonore

Pour améliorer la communication avec le rider, la télécommande peut émettre des signaux visuels (via l'écran OLED) et sonores. De ce fait, l'utilisateur est toujours notifié des changements de mode, des niveaux de batterie bas, et d'autres notifications importantes.

Test du Exway Flex Hub : les bonnes raisons de l'acheter

Conception étanche

Le Exway Flex Hub est livré avec la norme d'étanchéité IP55. Autrement dit, il est protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Cette caractéristique permet à l'utilisateur de rouler sans souci dans des conditions météorologiques variées, y compris sous une légère pluie.

Poids léger et portabilité

Avec un poids d'environ 6,9 kg, le Exway Flex Hub est relativement léger pour un skateboard électrique. Cette caractéristique facilite le transport lorsqu'il n'est pas utilisé, comme dans les escaliers ou dans les transports en commun.

Conception modulaire

Le Exway Flex Hub bénéficie d'une conception modulaire. Cela facilite grandement l'entretien et la personnalisation du skateboard électrique. De plus, les composants clés, tels que les moteurs, les roues et la batterie, peuvent être remplacés ou mis à niveau.

Support communautaire et accessoires

Exway dispose d'une communauté active de riders et de développeurs. Ils partagent des conseils, des astuces et des modifications possibles pour le Flex Hub. De plus, il y a une gamme d'accessoires compatibles, permettant aux utilisateurs de personnaliser et d'améliorer leur skateboard selon leurs préférences.

Test du Exway Flex Hub : le prix

Coût moyen sur le marché

Le Exway Flex Hub est généralement vendu entre 700 et 900 euros. En fait, cela varie selon les revendeurs et les promotions disponibles. Ce prix le place dans la catégorie des skateboards électriques premium. Toutefois, on peut dire qu'il reste abordable comparé à d'autres modèles haut de gamme qui peuvent dépasser les 1 000 euros.

Investissement rentable

Certes, le prix initial du Exway Flex Hub est élevé par rapport à des modèles d'entrée de gamme. Toutefois, il reste un investissement rentable pour les riders sérieux. Sa durabilité, sa batterie longue durée et ses composants de haute qualité signifient moins de frais de maintenance et une plus grande longévité. En outre, les fonctionnalités avancées telles que le freinage régénératif et les mises à jour de firmware gratuites augmentent la valeur à long terme de ce skateboard électrique.

Offres et promotions

Exway propose parfois des offres spéciales et des promotions sur le Flex Hub. Ces remises rendent le prix d'achat encore plus attractif. Les riders intéressés peuvent surveiller les sites de vente en ligne, les revendeurs autorisés et les périodes de soldes pour bénéficier de réductions intéressantes.

Options de financement

Vous voulez acheter le Exway Flex Hub, mais vous n'avez pas assez d'argent à investir en une seule fois ? Plusieurs revendeurs offrent des options de financement. Ces plans permettent d'étaler le coût sur plusieurs mois avec des paiements mensuels abordables.

Garantie et service après-vente

Le prix du Exway Flex Hub inclut une garantie complète de 1 an. Elle couvre les défauts de fabrication et les problèmes techniques. De plus, le service après-vente de Exway est réputé pour être réactif et efficace, offrant une assistance rapide en cas de besoin.

Verdict

Après le test complet sur le Exway Flex Hub, nous avons conclu que c'est un skateboard électrique exceptionnel. Il allie performance, confort et fiabilité. Son design ergonomique et sa flexible assurent une conduite agréable sur divers terrains, tandis que les moteurs hub silencieux et la batterie longue durée offrent une expérience de ride supérieure. Ce n'est pas tout, les réglages personnalisables et la sécurité intégrée renforcent la confiance des utilisateurs. Bien que le prix puisse être élevé pour certains, la qualité et les fonctionnalités justifient l'investissement. En conclusion, le Exway Flex Hub est un excellent choix pour ceux qui recherchent un moyen de transport performant et polyvalent, idéal pour les trajets urbains et les loisirs.

On aime
Silencieux

Facile à entretenir On aime moins Onéreux

Autonomie limitée

