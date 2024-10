Test de l’Amazfit Active Edge, une montre connectée qui a du Swag !

Alors qu’il existe plus d’un millier de modèles de montres connectées dans le monde, les marques ne cessent de sortir des nouveautés. Et Amazfit en fait partie en ayant sorti l’Amazfit Active Edge que nous avons testé cette fois-ci.

Disponible en 3 coloris (Lava Black, Midnight Pulse, Mint Green), cette tocante digitale mérite toute notre attention et la vôtre. Voici ce qu’elle a dans le ventre.

Caractéristique techniques

Dimensions : 46.62×46.62x12mm

46.62×46.62x12mm Ecran : 1.32″ pouce 360×360 pixels et 277 PPI

1.32″ pouce 360×360 pixels et 277 PPI Poids : 34g

34g Étanchéité : 10 ATM

10 ATM Autonomie : Jusqu’à 10 jours en usage intensif et jusqu’à 24 jours en mode économie d’énergie

Présentation de l’Amazit Active Edge

À première vue, l’Amazfit Active Edge ressemble aux montres produites par la société japonaise Casio, en particulier la série G-Shock en matière de design. Mais dans le monde des montres connectées, elle se rapproche le plus de Garmin au niveau des fonctionnalités. C’est ce qu’on en dit.

Toutefois, comme toute rumeur mérite d’être confirmée, nous avons décidé de tester tous les aspects de l’Amazit Active Edge. C’est afin de savoir s’il s’agit vraiment d’une montre aussi belle que performante.

On dit d’ailleurs que vous n’en trouverez pas dans une telle gamme de prix. La marque tente de percer sur le marché avec une stratégie visant à cibler le public urbain. Mais pour savoir si cela fonctionne, voici ce qu’il en est réellement. Il est dit qu’elle peut offrir le plus d’options pour le moins de tracas.

Design

En termes de design, l’Amazfit Active Edge a une montre de grande taille. Son écran fait 1,36 pouce. Et grâce à sa finesse de 277 ppi, il est très beau. Sa résolution est de 360 x 360 pixels. Il est tactile, bien sûr, car on ne peut plus s’en passer de nos jours.

Mais son étui le dépasse légèrement. Il n’est donc pas nécessaire de chercher une protection supplémentaire pour l’écran. Il y a 4 boutons autour du cadran, qu’on a pu utiliser pour contrôler la montre, mais pas complètement. Parfois, il est impossible d’activer/désactiver un menu autrement qu’en touchant l’écran.

Le bracelet en TPU est assez rigide et n’est pas très confortable au début. Bien sûr, on s’y habitue. Il s’adapte bien à un poignet de 17,5 mm, mais les diamètres plus petits risquent d’être gênés par le renforcement quelque peu inutile de la partie inférieure.

Une montre massive mais avec un poids plume

En termes de poids, elle est plutôt légère. On ne sent même pas qu’on a la montre à la main vu qu’elle pèse 34 g. C’est juste qu’elle s’insère un peu plus difficilement sous une chemise, en raison de sa hauteur totale de 14,5 mm. Amazfit indique 12mm, mais ne tient probablement pas compte du module de capteur surélevé. De ce fait, il n’est pas recommandé de la porter avec un costume 3 pièces. Vous serez gêné.

L’une des Amazfit les plus stylée du moment

C’est sans doute pour cela qu’on dit que cette montre a du swag. Il faut l’arborer au poignet en portant des habits décontractés. Elle a un look parfaitement urbain. Du moins c’est ainsi qu’elle est présentée.

Il est dit que c’est la compagne idéale des personnes qui font du skateboard, du longboard ou du BMX. Mais honnêtement, elle est juste stylée. Nous ne pratiquons pas ces sports mais cela ne nous a pas empêché de la tester.

Une montre personnalisable à souhait

Par la suite, il est possible de la personnaliser. Le cadran de votre montre peut être changé. Nous avons droit à plus de 100 watchfaces. La plupart sont gratuits, mais certains sont payants.

Il existe également une fonction pour aider à retrouver sa montre en cas de perte. Mais bien qu’elle vibre intensément, elle n’émet aucun son. La vibration ne nous a pas aidés à localiser la montre lorsqu’elle se trouvait dans notre chambre à coucher alors qu’on était dans la cuisine. Elle n’est donc pas très utile, mais c’est mieux que rien.

Fonctionnalités

Ensuite, comme cette smartwatch est soi-disant dotée de superbes fonctions en tout genre, nous avons commencé par tester le GPS.

Une application de localisation fonctionnelle

L’Active Edge possède un GPS avec 5 systèmes de satellites dont les performances sont moyennes. Les données présentent un écart assez important lors de notre test sur terrain escarpé. Par exemple, nous avons emmené notre montre sur un parcours et comparé la distance réelle de 2,8 miles. Mais elle a relevé qu’on a effectué une plus longue distance alors que ce ne fut pas le cas.

Une montre équipée de plusieurs capteurs

Les capteurs de cette montre sont nombreux. Il y a un accéléromètre, un gyroscope, une mesure de la fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls, le fameux GPS, mais il manque un baromètre. Il est donc impossible de savoir à quelle hauteur on se trouve et à quelle altitude.

Zepp, un drôle de système

Sinon, le système de l’Amazfit Active Edge est spécial. Il s’agit de l’application Zepp, disponible sur iOS ou Android. L’application est un plaisir à utiliser à condition que vous soyez prêt à ignorer les pop-up occasionnels du paywall. Sinon, elle est très similaire à Wear OS de Google.

Spécificités

En plus de ces fonctionnalités, nous avons noté quelques spécificités qui rendent cette montre connectée unique.

Elle n’a pas Zepp Flow

Puis, contrairement à l’Amazfit Bip 5 et à l’Active qui sont moins chers, l’Active Edge ne dispose pas de Zepp Flow. C’est la fonction d’assistant vocal d’Amazfit. C’est assez surprenant, car ce modèle est plus cher que ses prédécesseurs. Cela signifie aussi qu’il est impossible de répondre aux messages via le tracker de fitness lui-même.

Bon contrôle de la musique

En revanche, lors de notre test de l’Amazfit Active Edge, nous avons été capables de contrôler votre playlist musicale via l’écran tactile. C’est pratique pour écouter Spotify ou Apple Music sur son smartphone. Il est possible de passer à la piste suivante ou précédente et de jouer/pauser sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

Une montre plutôt intuitive

Ensuite, on peut dire que ses capteurs sont plutôt bons, car quand la montre détecte que vous êtes réveillé, elle vous envoie une mise à jour comprenant les prévisions météorologiques du jour et d’autres rappels configurés.

Il est possible d’installer des rappels spécifiques, mais c’est payant. Par exemple, le simple fait de configurer « se brosser les dents » déclenche un minuteur de deux minutes, ce qui est gratuit. En revanche, le « rappel de boire de l’eau » vous coûtera quelques euros. On ne sait pas vraiment pourquoi certaines commandes sont gratuites alors que d’autres non. Mais cela ne nous a pas empêchés de profiter de ses nombreux atouts.

Fonctions Sport et Santé

L’Amazfit Active Edge est une montre de « sports » ! Néanmoins, en considérant cela, nous l’avons emmené en promenade, en excursion, en course à pied et à vélo. Ce sont des parcours assez communs, mais la montre a bien suivi notre rythme.

Par contre, là où on a remarqué qu’elle se démarque, c’est au niveau des mesures concernant la musculation, la natation, le yoga et le saut à la corde. Plus on bouge, mieux elle a relevé nos données. Il est donc vrai qu’elle est capable d’enregistrer les données de plus de 130 activités.

Et parmi celles-ci, il est parfaitement possible de l’emmener nager. Elle a une résistance à l’eau de 100 m. Cela atteste déjà que c’est une montre vraiment durable. Et ajouter à cela, il s’avère qu’elle bénéficie d’une certification MIL-STD-810G.

Sinon, en matière de santé, l’Active Edge peut suivre une série de statistiques, telles que la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang et le stress. Le stress n’est pas mesuré tout au long de la journée, car vous devez le sélectionner sur l’écran tactile et rester immobile pendant 45 secondes, le temps que le dispositif de suivi de la condition physique l’enregistre.

Autonomie

Ensuite, fort heureusement, Amazfit ne ressemble pas à Apple et la batterie de ses montres connectées durent un sacré bout de temps. Lors de notre test de notre Amazit Active Edge, nous avons été contents d’en profiter. A pleine charge, nous avons porté notre smartwatch pendant 8 jours et la batterie est tombée à 48 %. Ce n’est pas mal pour un essai.

Mais dans le descriptif du produit, la marque énonce que l’autonomie de la batterie de l’Active Edge est de 16 jours en usage normal, de 24 jours en mode économie d’énergie et de 10 jours en utilisation intensive. Sinon, quand le mode GPS est allumé, la montre n’a que 20 heures d’autonomie.

Ces chiffres sont très positifs, mais en fait, ceux-ci ne sont que des approximations. Notre manière d’utiliser notre Amazit Active Edge ne sera sans doute pas la même que la manière dont une autre personne le ferra. Après cela, si la montre tombe à plat, il est conseillé d’utiliser le câble propriétaire fourni pour la recharger. Une charge complète prend 2 heures pour passer de zéro à 100 %.

Amazfit Active Edge La meilleure smartwatch pour faire du skate et des sports urbains Voir l’offre Verdict L’Amazfit Active Edge nous a surpris par ses caractéristiques et sa valeur. Elle offre une bonne précision de la FC et du GPS. Le modèle est confortable et abordable et offre de nombreuses fonctionnalités similaires à celles des montres connectées haut de gamme. L’application Zepp qui l’accompagne est également bien conçue. D’autant plus qu’elle permet de personnaliser les paramètres pour profiter des joies d’utiliser cette smartwatch. Donc, si vous êtes à la recherche d’une montre connectée au design robuste mais que vous ne souhaitez pas dépenser une fortune, nous n’avons pas grand-chose à redire sur ce modèle. On aime Légère et bien construite

Peut suivre plus de 130 activités On aime moins N’a pas accès à Zepp Flow

Fonction de recherche de montre peu utile

