Amazon présente l’Echo Pop, une enceinte connectée demi-sphère, compacte, mignonne et à prix abordable.

Amazon a lancé de nouveaux appareils Echo, dont l’Amazon Echo Pop, une enceinte connectée. Bien qu’il n’apporte pas de nouveautés révolutionnaires, il se distingue par son format compact et adorable, conçu pour s’intégrer discrètement dans n’importe quelle pièce de la maison. Après avoir testé cette enceinte intelligente, nous vous livrons notre verdict dans cet article.

Présentation de l’Amazon Echo Pop

Caractéristiques techniques Marque : Amazon

Nom du produit : Echo Pop

Poids : 196 g / 6,9 onces

Taille : 3,9 x 3,3 x 3,6 (99 mm x 83 mm x 91 mm)

Compatibilité : Wifi, Bluetooth Low Energy Mesh et Matter

Commande vocale : Amazon Alexa

Découvrez Echo Pop | Enceinte connectée Bluetooth compacte au son riche, avec Alexa | Lavande DÉCOUVREZ ECHO POP : assez pet...

CONTRÔLEZ VOTRE MUSIQUE AVEC V...

TRANSFORMEZ N'IMPORTE QUELLE P...

FACILITEZ-VOUS LA VIE : demand... 54.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Cette année, Amazon a été discret dans la mise à jour de ses produits Echo. Le nouvel Echo Show 5 n’étant pas révolutionnaire, nous nous intéressons maintenant à l’Echo Pop, la nouvelle enceinte connectée. Son design en forme de demi-sphère la distingue. Équipée d’un haut-parleur directionnel frontal, l’Echo Pop promet un son riche pour les petites pièces. Ce n’est pas tout, cette enceinte est disponible en noir anthracite, blanc, lavande et vert canard.

Désormais, l’Amazon Echo Pop est vendu à 54,99 euros sur Amazon. Avec ses quatre choix de couleurs, l’enceinte peut facilement s’intégrer dans divers environnements. En choisissant la version verte canard, nous souhaitons diversifier nos évaluations. Les utilisateurs en quête de nouveauté trouveront leur bonheur dans ce modèle abordable. Amazon continue d’innover avec des produits qui correspondent aux besoins et aux préférences des consommateurs. L’Echo Pop constitue une alternative intéressante aux autres enceintes connectées de la gamme Echo. Elle ajoute une esthétique attrayante à son répertoire de fonctionnalités.

Design et ergonomie

Avec des dimensions de 99 x 83 x 91 mm (LxPxH), l’Amazon Echo Pop est pratiquement de la même taille que l’Echo Dot. Son design semi-sphérique lui confère une apparence légèrement plus petite, mais en réalité, la différence de taille entre le Pop et le Dot est minime. La profondeur et la hauteur ne diffèrent que d’un demi-pouce. Ainsi, l’Echo Pop est légèrement plus petit, mais pas significativement.

En revanche, l’Echo Pop est considérablement plus léger que le Dot, pesant seulement 195 g par rapport aux 300 g du Dot. Malheureusement, cette réduction de poids se traduit par une sensation de légèreté et de moins grande qualité pour le Pop. En effet, l’Echo Pop est principalement constitué de plastique, à l’exception de la face avant recouverte de tissu. D’autre part, le Dot offre un revêtement en tissu plus étendu, lui donnant une sensation plus haut de gamme.

La configuration de l’Amazon Echo Pop

Bien que nous ayons exprimé des critiques envers certains produits Amazon par le passé, il faut reconnaître qu’ils excellent dans un domaine en particulier. Si vous avez l’application Alexa installée sur votre smartphone, la configuration de l’Echo Pop (ou tout autre produit Echo) est incroyablement simple. Surtout si vous avez déjà établi un réseau domestique intelligent.

Lorsque nous avons branché l’Echo Pop qui nous a été envoyé pour test, il est passé immédiatement en mode appairage. Ce mode est indiqué par une lumière orange, en contraste avec la lumière bleue lorsque Alexa est en mode d’écoute ou de réflexion. En cas de problème réseau, la lumière devient rouge. Pour appairer l’appareil, ouvrez l’application Alexa sur votre smartphone et accédez à l’onglet « Appareils ». Par la suite, cliquez sur l’icône plus dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite « Ajouter un appareil », puis « Echo ». L’application vous demandera alors d’activer le Bluetooth, permettant ainsi à l’appareil de se connecter à votre téléphone via cette connexion. À partir de là, « Alexa » s’occupe du reste. Si votre réseau Wi-Fi domestique intelligent est déjà associé à l’application, tous les détails seront automatiquement remplis.

Avec cette simplicité de configuration, Amazon facilite grandement l’intégration de l’Echo Pop dans votre environnement domestique intelligent existant. Que ce soit pour contrôler vos appareils connectés ou diffuser de la musique, cet appareil compact et polyvalent s’adapte aisément. De plus, il est prêt à répondre à toutes vos questions.

Qualité sonore

L’Amazon Echo Pop surprend agréablement avec une qualité sonore décente malgré sa taille compacte, à peine plus grande qu’une tasse d’espresso matinale. Le son est net, clair et idéal en fond sonore. Cette petite enceinte intelligente est idéale pour écouter des podcasts, des sons de sommeil ou une musique à volume moyen à faible. Il convient parfaitement tout au long de la journée. Surtout pour se préparer le matin. Il prend également en charge l’audio multi-pièces en association avec d’autres enceintes Echo. Cela permet de créer un son plus puissant dans une ou plusieurs pièces.

Toutefois, lorsque le volume est au maximum, l’Echo Pop peut manquer de clarté et sembler un peu faible. Cela est plus notable lors de l’écoute de chansons rock lourdes, comme celles du nouvel album de Matchbox Twenty. Dans ce cas, si vous recherchez une encente qui offre un son puissant dans un boîtier compact, l’Echo Dot est une alternative intéressante. Il offre un son plus clair et des basses plus profondes que l’Echo Pop.

Il est important de noter que le nouvel Echo Pop est conçu spécifiquement pour les petits espaces tels que les chambres et les dortoirs. Cette enceinte compacte n’a pas la prétention de remplir la pièce comme des enceintes plus volumineuses et robustes. Par exemple, l’Echo Studio ou le Sonos Era 100.

Connectivité

Plus tôt cette année, Amazon a intégré le support de Matter à ses appareils Echo, dont l’Echo Pop. Cela permet à l’Echo Pop de fonctionner comme un contrôleur Matter, nous permettant d’utiliser Alexa pour contrôler nos appareils compatibles. Matter est considéré comme l’avenir des maisons intelligentes et une caractéristique incontournable lors de l’achat d’appareils connectés.

De plus, le nouvel Echo Pop peut servir de prolongateur Wi-Fi Eero Mesh pour les réseaux existants. Il offre une couverture allant jusqu’à 1 000 pieds carrés. C’est une fonctionnalité attrayante pour les utilisateurs d’Eero qui souhaitent étendre la couverture sans investir dans des balises supplémentaires.

L’Echo Pop offre bien plus qu’un simple prolongateur Eero, ajoutant ainsi une valeur supplémentaire à cette enceinte. Nous avons configuré l’Echo Pop comme une extension Eero chez nous. Son utilisation pour étendre la portée de notre Internet s’est déroulée sans problème.

De plus, elle est compatible avec Amazon Sidewalk. Lors de la configuration, nous avons la possibilité de désactiver Amazon Sidewalk. Si aucune sélection n’est effectuée, Amazon Sidewalk sera automatiquement activé pour notre compte Alexa. Cela se fera à moins que nous ne l’ayons désactivé auparavant. Avec l’Echo Pop, nous profitons d’une connectivité étendue et de la compatibilité Matter. Par ailleurs, nous pouvons contrôler nos appareils intelligents, ce qui en fait un choix polyvalent pour notre maison connectée.

Reconnaissance vocale

L’appareil est équipé de trois microphones qui forment un réseau de microphones « à champ lointain ». Ce réseau permet de capturer les commandes vocales dans la plupart des situations. En élevant légèrement la voix, il est possible de donner des commandes à Alexa depuis l’extérieur de la pièce. À l’intérieur de la pièce, les microphones de l’Amazon Echo Pop sont aussi sensibles que ceux de la gamme Echo actuelle. Ainsi, vous pouvez faire des demandes vocales à un volume normal.

Les commandes chuchotées à Alexa restent un peu aléatoires, ce qui peut être davantage lié au logiciel qu’au matériel. Lors de nos tests, environ la moitié des commandes chuchotées ont reçu une réponse chuchotée d’Alexa. Pour l’autre moitié, la réponse était à volume normal. Bien que cela puisse être considéré comme un problème, le rapport est similaire à celui que l’on obtient avec d’autres produits Echo actuels. Il ne semble pas que cela soit dû au matériel. Ce problème persiste également pour les personnes avec différents accents. Les microphones captent clairement ce que vous dites, au même titre que les autres appareils Amazon liés à Alexa, mais ce qui se passe ensuite dépend d’une loterie numérique. Vous pourriez obtenir la chanson que vous voulez, ou toutes les lumières pourraient s’éteindre et votre cafetière intelligente pourrait se mettre en marche.

Fonctionnalité musicale

Comme les autres enceintes Echo, l’Echo Pop offre la possibilité de créer une ambiance musicale avec l’aide d’Alexa. Grâce à l’application Alexa, vous pouvez vous connecter à des services de streaming musical populaires tels qu’Amazon Music, Apple Music et Spotify. Ces services incluent également Deezer, Tidal, Pandora, iHeartRadio, SiriusXM et TuneIn. Cependant, Qobuz et YouTube Music ne sont pas pris en charge.

Une fois votre compte de streaming musical lié, vous pouvez demander à Alexa sur l’Echo Pop de lire une piste, un album, un artiste ou un genre spécifique. Par exemple, vous pouvez dire « Alexa, joue Taylor Swift » ou « Alexa, joue du rock classique ». De plus, vous pouvez inclure la lecture de musique dans une routine Alexa. De cette manière, vous pouvez commencer votre journée en demandant à Alexa de jouer votre chanson préférée, comme « Happy ».

Avec l’Echo Pop, vous pouvez profiter d’une expérience musicale personnalisée et pratique. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés d’un simple commandement vocal ou intégrer la musique à vos routines quotidiennes.

Amazon Echo Pop : verdict final

L’Echo Pop est une enceinte intelligente amusante qui offre un bon rapport qualité-prix. Cette enceinte compacte fournit une qualité sonore décente et fonctionne comme un contrôleur Matter. En plus de cela, elle se présente dans des couleurs plaisantes et peut améliorer la couverture des réseaux Wi-Fi Eero.

Malgré cela, il y a quelques limitations par rapport aux enceintes Echo plus. Par exemple, l’Echo Pop ne dispose pas des capteurs de mouvement et de température présents dans l’Echo Dot, qui améliorent les capacités domotiques et les routines Alexa. Toutefois, l’Echo Pop prend en charge la détection du son pour les routines Alexa. Si vous recherchez une enceinte connectée compacte avec un son plus puissant, l’Echo Dot de cinquième génération est une option à considérer. Bien que légèrement plus grand, l’Echo Dot offre une meilleure qualité sonore globale pour sa taille. D’un autre côté, l’Echo Dot est également plus cher, ce qui rend l’Echo Pop abordable très attrayant.

Disponible dans une variété de couleurs

La qualité sonore est étonnamment impressionnante

Facile à configurer

Intégration du support de Matter

Il n’a pas d’affichage LED

Les boutons sont peu pratiques

Pas de capteurs de mouvement ou de température

Design - 9.5 Utilisation et compatibilité - 9.3 Qualité du son - 8.8 Rapport Qualité / Prix - 9 9.2 Design : Design élégant et compact. Utilisation et compatibilité : Intérieure, message vocal via l’application Alexa. Qualité du son : Bonne qualité sonore malgré sa taille compacte. Rapport Qualité / Prix : Prix attractif pour une qualité supérieure. User Rating: Be the first one !