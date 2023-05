L‘Amazon Echo Dot de 5e génération intègre un système de captation vocale remarquablement performant. Nous avons donc effectué un test pour voir de quoi il retourne !

L’Amazon Echo, bien qu’étant une excellente enceinte connectée, est souvent trop cher pour beaucoup de personnes. À la place, elles se tournent vers l’Amazon Echo Dot, une option plus abordable. La 5e génération de l’Echo Dot améliore le modèle de l’année dernière en offrant une meilleure qualité audio et des fonctionnalités intéressantes pour la maison connectée. Nous utilisons l’Amazon Echo Dot de 5e génération pour évaluer ses performances améliorées par rapport au modèle précédent. Il est temps de voir si cette petite enceinte peut répondre à nos attentes.

Présentation de l’Amazon Echo Dot (5e génération)

Caractéristiques techniques Marque : Amazon

Nom du produit : Echo Dot (5e génération)

Poids : 10,7 onces

Taille : 3,9 x 3,5 pouces

Connectivité : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 et 5 GHz)

Couleurs : Charcoal, Deep Sea Blue, Glacier White

Prix : 49,99 euros

L’Amazon Echo Dot 5e génération semble pratiquement identique physiquement à la quatrième génération. Il s’agit d’une sphère légèrement trapue, disponible en bleu clair ou en blanc, mesurant 3,9 x 3,5 pouces. La moitié supérieure est recouverte de tissu de grille, tandis que la moitié inférieure est en plastique mat. Quatre boutons en caoutchouc (action, micro muet, volume haut et bas) sont situés sur le haut de la sphère. Un anneau lumineux entoure la base plate et s’allume en bleu lorsque vous interagissez avec Alexa.

Amazon a effectué une mise à jour mineure du haut-parleur interne. Bien qu’il soit légèrement plus grand, avec un diamètre de 1,73 pouce par rapport à 1,6 pouce pour la quatrième génération, il est également plus léger, pesant 10,7 onces. Cependant, cette différence de poids n’a pas un impact significatif dans une utilisation stationnaire. Les nouveaux capteurs de mouvement de l’Echo Dot offrent des possibilités supplémentaires d’interaction avec l’enceinte. Ils permettent des gestes tactiles pour lire ou mettre en pause des chansons, arrêter les sonneries ou répéter des alarmes.

Amazon a ajouté la prise en charge du réseau maillé Eero, permettant à l’Echo Dot de servir de nœud pour votre réseau Eero existant. Cela offre une couverture Wi-Fi Eero pouvant atteindre 1 000 pieds carrés et des vitesses allant jusqu’à 100 Mbps pour jusqu’à 10 appareils simultanément. L’Echo Dot est compatible avec Bluetooth et Wi-Fi 802.11ac bi-bande. Il prend également en charge le réseau partagé Amazon Sidewalk. Toutefois, il est recommandé de ne pas l’activer pour des raisons de confidentialité et de sécurité lors de la configuration. Malheureusement, Amazon a supprimé une fonctionnalité essentielle de la précédente version de l’Echo Dot : la prise jack 3,5 mm. Cela signifie que le nouvel Echo Dot ne peut pas être connecté à une enceinte externe.

Qualité sonore d’Amazon Echo Dot (5e génération)

L’Echo Dot est doté de nouveaux composants audio intrigants. Amazon affirme que le haut-parleur à gamme complète de l’Echo Dot en fait le modèle avec le meilleur rendu sonore. Il offre une clarté améliorée et jusqu’à deux fois plus de basses que son prédécesseur. Ces déclarations sont ambitieuses, surtout pour une enceinte qui pèse moins de 11 onces. La réalité est que, en raison de sa taille compacte, l’Echo Dot d’Amazon (5e génération ou autre) a ses limites en termes de dynamique sonore.

Cependant, la qualité audio a connu une nette amélioration cette fois-ci, étant plus à même de gérer des pistes avec des basses plus profondes. Les morceaux de Kendrick Lamar et Childish Gambino avaient une présence plus marquée qu’auparavant, illustrant que les promesses d’une meilleure qualité sonore faites par Amazon n’étaient pas vaines.

Bien sûr, l’Echo Dot ne peut rivaliser avec des options comme le Sonos Roam ou le plus grand Echo (format complet). Cependant, ces alternatives sont deux à trois fois plus chères qu’un simple Echo Dot. Cela dit, il est évident que l’Echo Dot fait des progrès pour améliorer sa qualité sonore. Cette dernière édition serait un bel ajout à votre cuisine. Vous pourrez ainsi écouter de la musique tout en cuisinant et contrôler votre maison intelligente.

Nouvelles commandes tactiles

L’Echo Dot dispose désormais d’un nouvel accéléromètre qui permet une nouvelle série de commandes par gestes tactiles. Pour effectuer des actions telles que mettre en pause ou lire de la musique, vous pouvez simplement appuyer sur le dessus de l’enceinte. De plus, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour répéter des alarmes ou mettre fin aux minuteries. L’enceinte vous permet même de raccrocher les appels passés grâce à des commandes intuitives situées sur son dessus.

Évidemment, l’aspect essentiel de l’Echo Dot réside dans la possibilité d’utiliser des commandes vocales sans les mains. Cependant, avoir la possibilité d’exécuter des commandes et des tâches simples en utilisant des gestes tactiles offre un niveau supplémentaire de commodité, sans avoir à prononcer le mot magique.

Connectivité

Après quatre itérations de l’Echo Dot, Amazon a fait preuve de créativité en intégrant de nouvelles fonctionnalités au dernier modèle. Toutefois, étant donné la taille limitée de cet orbe, ses capacités sont également limitées.

Le résultat ? Le nouvel Echo Dot peut désormais servir de prolongateur Wi-Fi maillé pour les réseaux Eero existants. Néanmoins, il ne peut pas étendre la portée d’autres réseaux Wi-Fi.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devez associer à la fois le routeur Eero et l’Echo Dot dans leurs applications respectives. Selon Amazon, l’Echo Dot (5e génération) peut ajouter jusqu’à 1 000 pieds carrés de couverture à votre réseau. Elle peut également atteindre des vitesses allant jusqu’à 100 Mbps, ce qui est suffisant pour diffuser du contenu en 4K ou en HD sur votre Fire TV.

Reconnaissance vocale

L’Amazon Echo Dot (5e génération) est la meilleure enceinte intelligente avec Alexa à ce jour, pour moins de 50 euros. Elle est dotée d’un système de captation vocale extrêmement performant. Cela permet de transmettre vos requêtes à Alexa de manière fluide dans la grande majorité des cas. Que vous soyez dans une pièce calme, adjacente ou bruyante, l’interaction avec l’assistant vocal reste fluide et sans difficulté majeure. Peu importe l’environnement, vous pouvez interagir sans problème avec l’assistant vocal, que ce soit dans une pièce calme ou bruyante. Toutefois, dans les environnements bruyants ou lorsque le volume sonore est modéré, il est préférable de se rapprocher pour parler un peu plus fort. De cette manière, vous pouvez vous assurer que le message est bien capté, garantissant ainsi une meilleure expérience utilisateur.

Nous avons également constaté des améliorations sur l’assistant lui-même. Tout d’abord, nous n’avons rencontré aucun blocage inattendu, contrairement à notre test précédent de l’Echo Dot. De plus, bien que l’interprétation des requêtes ne soit pas toujours d’une pertinence absolue, le temps de traitement et de réponse est remarquablement rapide, parfois presque instantané. Parfois, cela peut entraîner un effet étrange et indésirable, où les débuts de phrases peuvent être coupés lors d’une annonce, par exemple.

Expérience d’utilisation

La prise en main et l’utilisation de l’Echo Dot (5e génération) sont restées largement similaires à l’édition précédente. La configuration initiale est simple et guidée par l’application mobile Amazon Alexa, avec un tutoriel clair. Les clients fidèles d’Amazon peuvent même préconfigurer l’enceinte lors de leur achat sur le site officiel. L’interaction quotidienne avec l’enceinte se fait principalement par la voix, mais il y a également des boutons pour les commandes essentielles : réglage du volume, activation/désactivation de la capture vocale et bouton multifonction « action » pour mettre en pause ou jouer de la musique.

Une nouveauté intéressante de l’Echo Dot (5e génération) est la possibilité de tapoter sa surface supérieure pour arrêter une alarme ou mettre en pause la musique. L’anneau lumineux situé à la base de l’enceinte reste visible et indique les interactions avec l’enceinte et l’assistant vocal Alexa. De plus, l’Echo Dot dispose désormais d’un capteur de température. Cependant, l’application ou les réponses obtenues en interrogeant Alexa peuvent présenter des résultats décalés et peu précis. Par conséquent, cela limite son utilité pour déclencher des routines basées sur la température.

Malgré ces quelques imperfections, l’Echo Dot (5e génération) reste un outil pratique et performant pour interagir avec Alexa au quotidien.

Amazon Echo Dot (5e génération) : notre verdict final

L’Amazon Echo Dot (5e génération) poursuit la lignée de son prédécesseur, en offrant des performances sonores similaires. Elle reste idéale pour une écoute d’appoint, en fond sonore, et bien sûr pour interagir avec Alexa. Toutefois, il est important de noter que cette version ne dispose pas de sortie mini-jack, ce qui limite ses possibilités de connexion à d’autres systèmes audio. Si cette fonctionnalité est essentielle pour vous, il peut être préférable de vous tourner vers la quatrième génération, tant qu’elle est encore disponible. Néanmoins, si vous recherchez une enceinte compacte sans superflu, l’Echo Dot (5e génération) est un choix solide pour profiter de l’assistant vocal d’Amazon. Elle répondra à vos besoins si vous souhaitez une enceinte compacte dédiée à l’assistant vocal d’Amazon.

Design simple et moderne

Bon son pour la taille

Capteur de température ambiante pour les routines Alexa

Eero intégré

Contrôle vocal par l’assistant Alexa

Pas de support AirPlay ou Cast

Pas de concentrateur Zigbee intégré

Pas de sortie ligne 3,5 mm

