Test de l’Abyx Fit Touch 5, une montre sous-estimée mais super intéressante !

Dans l’univers des montres connectées, on peut souvent avoir une surprise quand on découvre une nouveauté intéressante. Et justement, l’Abyx Fit Touch 5 que je vais tester en fait partie. C’est la version qui vient après l’Aby Fit Touch 3. Néanmoins, ce modèle est plus poussé.

Cependant, il est regrettable que cette version, tout comme son prédécesseur, sont passés inaperçus sur le marché européen malgré un design « attirant » et un prix plus qu’abordable. C’est pourquoi, je tiens à vous parler de cette smartwatch dès maintenant.

Caractéristique techniques

Dimensions : 215 x 80 x 22 mm

215 x 80 x 22 mm Poids : 38 grammes (sans le bracelet)

38 grammes (sans le bracelet) Ecran : 1,75 pouce AMOLED 450 x 390 pixels 320 PPP

1,75 pouce AMOLED 450 x 390 pixels 320 PPP Etanchéité : IP68

IP68 Autonomie : 10 jours en usage normal à 15 jours en mode économie d’énergie

Présentation de l’Abyx Fit Touch 5

Dans l’ombre des technologies connectées, l’Abyx Fit Touch 5 émerge comme un compagnon énigmatique, alliant élégance et performance. Sa surface tactile réactive dissimule un monde de fonctionnalités, prêtes à révéler les secrets de votre santé et de votre bien-être.

Qui sait ce que cette montre peut découvrir sur mes nuits, mes efforts et mes émotions ? Avec un suivi précis de votre fréquence cardiaque et des modes sportifs variés, elle devient le gardien silencieux de vos exploits dit-on. Mais pour en avoir le cœur, j’ai décidé de réaliser ce test de l’Abyx Fit Touch 5, car ce modèle est vraiment méconnu.

Or, cette montre connectée n’est pas qu’un simple accessoire. C’est une invitation à explorer les profondeurs de mon potentiel. Et je compte bien en profiter vu le prix abordable de l’appareil.

Design

L’Abyx Fit Touch 5 présente un design qui rappelle celui de l’Apple Watch. Néanmoins, ce modèle est mis en valeur par son boîtier en alliage de zinc durable. Puis, il s’avère que la montre connectée est dotée d’un écran AMOLED HD de 1,75 pouce d’une résolution de 390 x 450 pixels.

Elle offre des images claires et nettes pour une navigation aisée. Sinon, la montre est confortable et fonctionnelle. Avec un bracelet en silicone souple qui s’adapte parfaitement au poignet, il n’y a pas à s’en faire.

Ensuite, son interface tactile intuitive permet une utilisation fluide, facilitant l’accès aux différentes fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique. L’Abyx Fit Touch 5 est conçue pour résister à l’eau, ce qui la rend idéale pour les activités sportives et les environnements humides.

Puis, les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs cadrans et thèmes, permettant une personnalisation selon leurs préférences. D’ailleurs, une version AbyX x Naruto est sortie récemment. Après, avec un poids léger, il est agréable de porter cette smartwatch toute la journée.

Spécificités

Sinon, les notifications intelligentes permettent de rester connecté en recevant des alertes d’appels, de messages et d’applications directement sur le poignet. De plus, la fonction de contrôle de la musique facilite la gestion des playlists pendant l’exercice. Et la montre est compatible avec une application mobile dédiée, permettant une analyse approfondie des données de santé et de fitness.

Si Garmin possède l’app Garmin Connect, il vous faudra télécharger l’application mobile Abyx Fit Connect. Tout comme pour la Huawei Watch Fit 3, elle permet une utilisation plus approfondie de l’Abyx Fit Touch 5. Elle est accessible sur iOS et Android.

En outre, Abyx simplifie les choses en fournissant un QR-Code sur l’emballage. Ce code vous dirige directement vers l’application. Cela accélère encore davantage le processus d’installation. Pour ma part, j’ai paramétré l’Abyx Touch 5 avec mon iPhone, mais la procédure est la même sur un téléphone Android.

Détails sur cette application

À l’ouverture de l’application pour la première fois, comme moi vous découvrirez l’interface d’accueil qui présente les fonctionnalités de la smartwatch. Il y a le compteur de pas affichant votre total actuel.

Puis, une section dédiée au « Physical Training » m’a informé sur mon activité physique, en affichant la distance parcourue, les calories brûlées et la durée de mon entraînement après une séance de footing.

Puis, l’application affiche les informations classiques du style fréquence cardiaque, analyse du sommeil, teneur en oxygène et pression artérielle. La présentation est claire et bien structurée, avec des sections détaillées pour chaque fonctionnalité.

Connectivité de l’Abyx Fit Touch 5

En ce qui concerne la connectivité de l’Abyx Fit Touch 5, j’ai découvert qu’elle dispose d’une connexion Bluetooth 5.3. C’est assez standard, car la majorité des dispositifs tels que les montres connectées sont dotés de Bluetooth.

Mais je suis ravie de constater que cette montre utilise une version plutôt moderne permettant une liaison plus rapide avec d’autres appareils. C’est en effet rare pour une smartwatch coûtant moins de 60 euros. D’autres montres connectées modèles se connectent plutôt par Wi-Fi en 2,4 GHz pour une connexion sans fil. C’est le cas de la Google Pixel Watch 2.

Dans cette configuration, cette option n’est pas présente ici. Cela signifie que les capacités de communication et de partage de données de l’Abyx Fit Touch 5 que j’ai testé se limitent au Bluetooth. Cela exclut ainsi la possibilité d’une connexion Wi-Fi.

Fonctions sport

En matière d’activité physique, l’Abyx Fit Touch 5 intègre plusieurs modes sportifs. Comme moi, vous pouvez courir, faire du vélo ou nager avec, sans craindre de l’abîmer. Sans compter le fait qu’elle relèvera vos données.

Et avant de sortir en extérieur pour aller courir, sachez que cette montre connectée peut parfaitement vous renseigner sur la météo du jour. Cette fonctionnalité n’est peut-être pas aussi bien présentée que sur l’Apple Watch Ultra qui fournit tout un tas de suggestions. Mais c’est passable.

En utilisant Abyx Fit Connect, allez dans l’onglet « Sports ». Il est consacré au GPS pour suivre vos sessions de course ou de vélo. En cliquant sur « Go », vous démarrez un chronomètre qui suit précisément les kilomètres parcourus. J’ai vu que cette fonction est connectée à la montre Abyx Touch 5, et toutes les informations y seront retranscrites.

Fonctions santé

Pour suivre, lors de mon test de l’Abyx Fit Touch 5, j’ai constaté qu’elle est riche en fonctionnalités. Elles sont toutes conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs soucieux de leur santé et de leur condition physique.

Parmi ses principales caractéristiques, on trouve le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, permettant de surveiller l’intensité des entraînements. La montre propose également un suivi du sommeil, analysant les cycles de sommeil pour améliorer la qualité du repos.

Tout cela est réalisable grâce aux multiples capteurs intégrés dans l’Abyx Fit Touch 5. Ils permettent de mesurer toutes ces caractéristiques. Grâce à cela, j’ai eu la possibilité de consulter mes informations santé tant sur la montre que via l’application mobile.

Je pense que cette montre convient particulièrement aux individus soucieux de leur bien-être. Les données fournies sont fiables, même si elles sont moins nombreuses et moins sophistiquées que celles d’une Galaxy Watch 6, par exemple.

Autonomie

Après cela, il s’avère également que l’Abyx Fit Touch 5 se distingue par son autonomie impressionnante que j’ai testée. En effet, il est dit qu’elle offre jusqu’à 10 jours d’utilisation sur une seule charge. Mais en fait entre mes mains elle a duré 7 jours sans interruptions.

Cette longévité est particulièrement appréciable pour les utilisateurs actifs qui souhaitent suivre leurs performances sans avoir à recharger fréquemment leur appareil. Grâce à sa batterie optimisée, la montre peut gérer efficacement diverses fonctionnalités.

Il y a bien entendu le suivi de la fréquence cardiaque, le monitoring du sommeil et les notifications en temps réel. De plus, ce modèle a une consommation d’énergie minimale. L’Abyx Fit Touch 5 propose plusieurs modes d’économie d’énergie.

Cela permet aux utilisateurs de prolonger encore davantage l’autonomie en désactivant certaines fonctionnalités non essentielles. Cette flexibilité est idéale pour les aventuriers ou les sportifs qui passent de longues journées loin d’une source d’alimentation.

Abyx Fit Touch 5 Une smartwatch possédant un super rapport qualité/prix Voir l’offre Verdict En somme, l’Abyx Fit Touch 5 allie esthétique moderne et praticité, faisant de cette smartwatch un choix attrayant pour les amateurs de technologie portable. Son design est assez minimaliste, mais fonctionnel, et elle vous garantira un suivi fiable de votre santé et de vos activités sportives grâce à ses nombreux capteurs. En plus, c’est un compagnon fiable pour ceux qui recherchent une montre connectée performante et durable. L’Abyx Fit Touch 5 est une montre connectée de qualité satisfaisante. Son rapport qualité/peix est en adéquation. D’ailleurs, son autonomie est vraiment bonne. Le système de chargement avec un socle magnétique fonctionne bien. Ce qui n’est pas toujours le cas pour toutes les montres de ce type. Et l’application Abyx Fit Connect s’avère être un outil très pratique pour obtenir davantage d’informations sur les fonctionnalités proposées par l’Abyx Fit Touch 5. On aime Rapport qualité/prix très bon

Grandement personnalisable On aime moins Données de sommeil nécessitent plusieurs nuits

Languette du bracelet peu solide

