Wing 2 et Race 2 : le duo high-tech signé Suunto

Suunto dévoile sa nouvelle montre GPS Suunto Race 2 et les écouteurs à conduction osseuse Wing 2. Un duo innovant pensé pour booster la performance et la sécurité des sportifs.

Suunto vient de sortir deux nouveaux produits phares. La montre GPS Suunto Race 2 est conçue pour la performance et la polyvalence. Les écouteurs à conduction osseuse Suunto Wing 2 offrent désormais un retour vocal en temps réel. Disponibles depuis le 27 août 2025, ces innovations traduisent la volonté de la marque d’accompagner les sportifs dans leur progression, leur sécurité et leur plaisir d’entraînement.

Une montre repensée pour dépasser ses limites

La Suunto Race 2 conserve l’ADN de sa prédécesseure et gagne en finesse et en confort. Son nouvel écran AMOLED plus grand et sa meilleure précision de fréquence cardiaque apportent un suivi optimisé. Avec plus de 115 modes sportifs, la montre connectée cible les athlètes qui repoussent chaque jour leurs limites. Les fonctionnalités outdoor se multiplient : ClimbGuidance pour gérer le dénivelé, cartes thermiques, alertes météo, notifications lever/coucher du soleil et boussole intégrée.

Pensée pour l’entraînement comme pour la récupération, la Race 2 incarne une vision globale de la performance. Son prix démarre à 499 € pour la version acier inoxydable et 599 € pour la déclinaison titane. Une stratégie qui positionne Suunto face aux acteurs premium du marché des wearables sportifs.

Wing 2 : sécurité et retour vocal en temps réel

Les Suunto Wing 2 reprennent le principe de la conduction osseuse. Cette technologie permet de profiter de la musique et de rester attentif à son environnement. C’est un atout de taille pour la sécurité, en particulier lors des courses urbaines ou sur sentiers isolés. Leur cadre en titane et silicone assure stabilité et confort, même durant les séances intensives. La nouveauté réside surtout dans leur intégration avec la Race 2.

Les données clés comme l’allure ou la fréquence cardiaque sont transmises directement par annonces vocales. Ce lien fluide entre montre et écouteurs illustre la volonté de Suunto d’apporter aux sportifs un cockpit de performance embarqué. Proposés à 169 €, les Wing 2 enrichissent un segment audio sport déjà en plein essor, porté par la recherche d’expériences immersives et sécurisées.

La synergie musique et données de performance

Au-delà de l’innovation produit, Suunto s’inscrit dans une tendance validée par la science. Une méta-analyse publiée en 2024 dans Frontiers in Psychology souligne que la musique améliore l’endurance, réduit l’effort perçu et agit positivement sur l’humeur. Chez les triathlètes élite, la synchronisation des mouvements avec la musique augmente la performance jusqu’à 20 %, tandis que chez les amateurs, elle optimise la foulée et limite le risque de blessure.

Suunto intègre ce pouvoir motivationnel à des données de performance en temps réel. La marque propose ainsi une expérience complète : technique, émotionnelle et inspirante. Reliées à l’écosystème Suunto et ses 300 partenaires connectés, la Race 2 et les Wing 2 s’inscrivent dans une logique d’évolution continue. La marque tient ainsi à rester parmi les références pour les sportifs de haut niveau comme pour les passionnés exigeants.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

