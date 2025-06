Suunto Ocean : la montre connectée qui vous fera oublier l’Apple Watch

Si vous aimez analyser vos performances sportives, la marque finlandaise réputée pour ses montres connectées de qualité a lancé la Suunto Ocean. C’est une smartwatch dont les fonctionnalités concurrence très bien les récents modèles d’Apple Watch.

Avec des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, la Suunto D5, ce modèle est conçu pour séduire aussi bien les plongeurs expérimentés que les amateurs.

Un superbe écran

Le design de la Suunto Ocean est à la fois sportif et fonctionnel. Cependant, le bracelet fourni peut ne pas convenir à tous les plongeurs, en particulier ceux qui portent des combinaisons étanches. Un bracelet plus long serait donc un ajout judicieux pour améliorer l’expérience utilisateur.

Sinon, l’un des aspects les plus remarquables de la Suunto Ocean est son écran AMOLED de 1,43 pouce. Bien que cela puisse sembler petit comparé à d’autres modèles sur le marché, comme l’Apple Watch Ultra 2, la clarté et la luminosité de l’écran en font un outil de navigation efficace sous l’eau. Sinon, sa luminosité peut être réglée. Cela assure une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible éclairage.

Un boîtier en acier inoxydable

Ensuite, l’un de ses atouts est aussi le boîtier en acier inoxydable de la Suunto Ocean. Il ne rivalise pas avec la robustesse des modèles en titane, comme la Garmin Fenix 8. Toutefois, c’est un matériau solide et durable.

Bien que Suunto ait fait des efforts pour réduire son empreinte carbone, en compensant les émissions de CO2e par des projets de reforestation, il serait judicieux d’envisager l’utilisation de matériaux plus durables pour les futures versions.

https://twitter.com/DuxMaverick/status/1932321203580231843

Plongée et plus encore avec cette smartwatch polyvalente

Pour ce qui est des activités que la Suunto Ocean analyse, cela ne se limite pas à la plongée. Avec plus de 95 activités au compteur, y compris le sommeil et la récupération, elle s’adresse également aux apnéistes et aux amateurs de snorkeling.

Par contre, il est appréciable de savoir que sous l’eau, vous pouvez porter cette montre connectée jusqu’à 60 mètres de profondeur. Elle est idéale pour les explorations sous-marines. Cependant, il s’avère qu’elle ne prend pas en charge des systèmes de plongée avancés comme le trimix.

L’autonomie de la Suunto Ocean

Pour ce qui est de son endurance, la Suunto Ocean a une autonomie de batterie de 16 jours en mode usage économique et de 40 à 60 heures en mode plongée connectée. Elle surpasse de loin la D5. Cela signifie moins de temps passé à recharger et plus de temps à explorer les profondeurs marines.

Cependant, il y a un petit souci à mentionner. C’est le fait que la montre est livrée avec un chargeur USB-A, qui semble un peu démodé à l’ère du USB-C. Suunto devrait donc envisager de moderniser cet aspect pour s’aligner sur les normes actuelles et réduire les déchets électroniques.

Verdict: que vaut la Suunto Ocean ?

Au final, la Suunto Ocean est une montre connectée qui, comme son nom l’indique, est faite pour la plongée. Mais cela n’empêche pas que vous pouvez l’utiliser au quotidien.Elle allie fonctionnalité et beau design. Et en termes de prix, elle vaut 899 $ soit 771,12 €. C’est assez onéreux. Mais si vous voulez le must en termes de montre de plongée, c’est une bonne option.

