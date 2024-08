Shokz OpenRun Pro 2 : le casque parfait pour les athlètes

Shokz dévoile l'OpenRun Pro 2, un casque à conduction osseuse et aérienne. Ce produit se démarque pour la qualité sonore inégalée pour les sportifs. Présenté lors des finales de l'Ultra-Trail du Mont Blanc, ce modèle promet une expérience d'écoute sécurisée et immersive.

Une technologie audio de pointe pour une expérience sonore immersive

Shokz, leader des casques à oreilles libres, vient de lancer l'OpenRun Pro 2, un modèle novateur qui allie conduction osseuse et aérienne. Grâce à la technologie DualPitch™, ce casque combine les atouts de deux types de conduction pour une qualité sonore unique. Le haut-parleur métallique à conduction osseuse améliore les aigus et les médiums. En parallèle, un haut-parleur à conduction aérienne se concentre sur les basses pour des graves puissants.

Avec cette combinaison, Shokz réduit les vibrations, souvent gênantes dans les modèles à conduction osseuse. Elle garantit un son pur même à volume élevé. Cette avancée marque un tournant par rapport aux précédents modèles de la marque. Leon Du, Directeur du marché européen chez Shokz, explique : « Avec l'OpenRun Pro 2, nous avons atteint un nouveau sommet en matière de qualité sonore. Ce casque procure une expérience audio immersive unique tout en conservant le confort de l'écoute à oreilles libres. Avec l'OpenRun Pro 2, Shokz démontre ses capacités à innover toujours plus ! »

Un design ergonomique et résistant pour les sportifs exigeants

L'OpenRun Pro 2 de Shokz se distingue par son design ergonomique conçu pour le confort et la performance. Fabriqué à partir de matériaux ultralégers et résistants, avec une finition en silicone doux, ce casque assure un port confortable, même lors des activités sportives les plus intenses. Il est disponible en deux tailles (standard et mini) pour un ajustement optimal et deux coloris (noir et orange).

Ce modèle se fait rapidement oublier par l'utilisateur grâce à sa légèreté et sa stabilité. Son autonomie de 12 heures offre une écoute prolongée, idéale pour les entraînements intensifs. La fonction Quick Charge permet de récupérer 2h30 d'écoute en seulement 5 minutes de charge. Cela répond aux besoins des sportifs les plus pressés.

Une innovation à la hauteur des défis extérieurs

L'OpenRun Pro 2 est conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes. Il dispose d'un indice d'étanchéité IP55 et d'une structure grillagée à double couche avec un revêtement nano-hydrophobe. Cette combinaison protège le casque contre l'eau et la poussière, ce qui assure une grande robustesse face aux éléments.

Ce casque inclut également un port USB-C étanche pour permettre une recharge simple avec le câble inclus ou tout autre câble compatible. De plus, l'appairage multipoints facilite la commutation entre deux appareils sans devoir les reconnecter. Il offre ainsi une expérience utilisateur fluide.

L'OpenRun Pro 2 est déjà disponible au prix de 199 € sur le site officiel de Shokz ainsi que chez des revendeurs comme Amazon, Fnac, Boulanger et I-RUN. Ce nouveau casque répond aux attentes des sportifs en quête de sécurité, de confort, et de qualité sonore exceptionnelle lors de leurs entraînements ou compétitions. Avec l'OpenRun Pro 2, Shokz continue de se positionner comme un acteur majeur de l'innovation audio dans le domaine sportif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

