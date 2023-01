Pourquoi il faut absolument regarder cet anime sur Disney Plus

Summer Time Rendering est encore disponible sur Disney Plus. On vous explique pourquoi vous ne devez absolument pas zapper cet incroyable anime.

Les passionnés d’animes ont eu leurs lots de surprises pendant la saison printanière l’an dernier. Summer Time Rendering est l’un des titres à avoir marqué les esprits. Ce thriller d’animation est considéré comme l’un des plus excitants ces dernières années, et il est enfin disponible sur Disney Plus en France, parmi les nouveautés de janvier 2023. Il se pose comme une adaptation remarquablement réussie du manga de Yasuki Tanaka. En voici les raisons.

Summer Time Rendering sur Disney Plus : c’est une enquête passionnante !

L’intrigue se focalise sur le jeune Shinpei Ajiro. Ce lycéen de Tokyo retourne dans sa petite île natale. Ce voyage constitue pour lui une opportunité de clore au chapitre de sa vie. Shinpei doit aussi assister aux funérailles de la malheureuse Ushio Kofune. Cette dernière était son amie d’enfance et son premier amour. Ushio a perdu la vie en sauvant une petite enfant de la noyade. Shinpei découvre ensuite des circonstances étranges autour de la disparition de son amie. Il mène alors l’enquête afin d’élucider le mystère.

Notre héros suspecte rapidement plusieurs personnes parmi les proches d’Ushio. Des gens qui faisaient également partie de son entourage. Notre enquêteur en herbe va ensuite voir l’attitude étrange de la victime avant sa mort compliquer ses investigations.

Les personnages sont l’une des forces de Summer Time Rendering.

Une boucle temporelle style Happy Birthdead

Vous vous trompez si vous pensez suivre une banale enquête criminelle en regardant Summer Time Rendering sur Disney Plus. La science-fiction s’invite également à l’intrigue. Shinpei meurt d’une balle dans la tête. Il se réveillera pour se retrouver pris au piège dans une boucle temporelle.

Cela rappelle Happy Death Day – Happy Birthdead dans la version française – de Christopher Landon. Avec 125 millions de dollars de recettes contre un budget de 5 millions, le film était un succès exceptionnel à sa sortie en 2017. Il se focalise sur les péripéties de Tree. À la suite de son meurtre, cette jeune universitaire se réveille dans une boucle temporelle. Revivre encore et encore le jour de sa mort va lui permettre d’enquêter et de résoudre son meurtre. L’œuvre de Tanaka et son adaptation en anime reposent sur le même principe.

Une histoire bien ficelée

Comme dans Happy Death Day, le concept de boucle temporelle est maîtrisé dans Summer Time Rendering. Cette maîtrise donne alors lieu à une histoire bien ficelée. Il est presque impossible de deviner la progression de l’intrigue. On pense avoir tout compris. Des séquences plus tard, on découvre que le mystère reste entier. La qualité de l’écriture et de la mise en scène pousse le public à rester investi. Celui-ci n’a pas le temps de s’ennuyer.

Et enfin, le développement des personnages est remarquable dans cet anime événement de Disney Plus. Leur écriture semble avoir bénéficié d’un soin particulier. On arrive facilement à s’attacher ou à s’identifier à eux. Toutes les raisons mentionnées précédemment font ainsi que vous ne devez pas manquer Summer Time Rendering diffusé par Disney Plus.

