Star Wars dans le style de Demon Slayer : des images à couper le souffle

Découvrez ces images de Star Wars dans le style Demon Slayer, le tout créés par Midjourney et qui vont vous couper le souffle !

Après avoir revisité Naruto à l'effigie de Ghilbi ou One Piece à l'image de Dragon Ball, il faut croire que les fans, débordants d'imagination, ont trouvé une façon inventive de rendre hommage à l'équipe de Georges Lucas ! Grâce à l'intelligence artificielle, plus précisément à Midjourney, ces derniers ont revisité Star Wars dans le style Demon Slayer. Un chef d'œuvre que nous devons à un utilisateur connu sous le pseudo CALEBr16. Et compte tenu du résultat, il faut croire qu'il a réussi son pari !

La fusion de Star Wars avec l'esthétique de Demon Slayer

Il faut croire que CALEBr16 n'est pas à son premier coup de maître. Il a déjà métamorphosé l'univers de Stars Wars à plusieurs reprises. Cet artiste « en herbe » ne cesse de surprendre sa communauté grâce à l'intelligence artificielle dans le passé. Avec son imagination débordante, il s'est attaqué aux personnages de Star Wars en leur insufflant l'âme des personnages de Demon Slayer.

Anakin, Obi-Wan, Dark Vador, Boba Fett et même Baby Yoda ont pris l'apparence de redoutables guerriers samouraïs. Cette combinaison entre l'univers Star Wars et les traditions ancestrales japonaises a captivé tout Internet, surtout les fans de la Galaxie très lointaine.

Star Wars : Visions, une autre approche pour plonger dans les aventures des Jedi

Ce n'est pas la première fois que l'univers Star Wars revêt le costume ancestral des samouraïs. En effet, en 2021, Lucasfilm et Disney ont confié à des créateurs japonais l'exploration de l'univers Star Wars sous une autre forme. Cela a donné naissance à Star Wars : Visions, une série qui retrace la vie des samouraïs dans l'espace. C'est une excellente alternative pour apprécier l'univers Star Wars sous une autre forme et style artistique !

Si l'utilisation de l'IA dans l'univers artistique est actuellement au cœur de nombreuses controverses, il faut reconnaître que l'adaptation de Star Wars en Demon Slayer ouvre la voie à différentes perspectives. Et vous, est-ce que vous trouvez que l'adoption de l'intelligence artificielle dans les créations artistiques est une bonne ou une mauvaise chose ? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires !