Pour charger votre Apple Watch servez-vous maintenant du Stand One Max avec Qi2 de Nomad

Doté d'un design en métal et en verre, Nomad met à jour sa gamme de chargeurs haut de gamme. Grâce à cela, les appareils Apple sont rechargeables en même temps. Il s'agit du Stand One Max 3ème génération qui prend en charge le Qi2.

Ce chargeur sans fil de 15 W, procure une charge véritablement rapide. C'est très pratique si vous possédez tous les appareils d'Apple, de sa Watch aux AirPods. Voici ce qu'il en est.

Un produit présenté fin 2023

Si vous croyez que le Stand One Max avec Qi2 est une nouveauté, vous avez à moitié raison. En fait, c'est en fin 2023 que Nomad l'a présenté. Et cette année, ce petit accessoire est de nouveau populaire. C'est son premier chargeur vertical multi-appareils avec MagSafe. Il est capable de charger rapidement l'iPhone, l'Apple Watch, et les AirPods et cela sans distinction de catégorie.

Qu'importe le fait que vous aillez l'Apple Watch Series 9 ou la Series 7, l'iPhone X ou l'iPhone 15, ils peuvent être chargés avec. Aujourd'hui, la société est de retour avec un Stand One Max amélioré avec une prise en charge Qi2.

Caractéristiques du Nomad Stand One Max de 3ème génération avec avec Qi2

Tout comme la gamme Stand One et Base One, le nouveau Stand One Max présente un design exceptionnel avec des matériaux de haute qualité. Le châssis du chargeur est en blocs de métal et d'un couvercle en verre usiné CNC pour une construction précise.

Il possède un Hub de charge 3-en-1. Il y a un chargeur rapide pour l'Apple Watch. Le mode veille de l'iPhone est bon et il a un point de charge Qi pour AirPods.

Le chargement est de 15 W pour les appareils Qi2 et MagSafe. Par contre, il faut avoir un adaptateur d'alimentation USB-C de 30 W. Seul le câble USB-C de 2,0 m accompagne l'accessoire.

Ce qui est sûr c'est qu'il s'agit d'un accessoire solide puisqu'il est en métal et en verre. Et en termes de coloris, vous avez aussi le choix entre le carbone et l'argent. Ce sont des couleurs toujours tendance pour un produit.

Un accessoire solide

Avec un poids de 861 grammes, le Stand One Max avec Qi2 est robuste. De plus, il dégage une impression de qualité à chaque fois que vous le touchez. Poser à plat, ce support pour vos appareils Apple ne bouge pas. Donc, vous avez un accessoire où les mettre en toute sécurité.

Puis, à l'image du Stand One, la base du Stand One Max est constituée d'un coussin entièrement caoutchouté. Cela offre une prise en main plus efficace. Et le câble USB-C de 2 mètres inclus utilise un extérieur en nylon tressé durable.

Comme le Stand One, et son prédécesseur, le Stand One Max de 3ème génération possède une inclinaison de ~20 degrés.

Si vous recherchez un chargeur MagSafe multi-appareils de qualité avec un design en verre et en métal, le Stand One Max avec Qi2 est un choix fantastique. En plus d'une présentation améliorée, la 3e génération est 30 $ soit 27€ moins chère que la 2e génération. Vous pouvez vous procurer le Stand One Max directement auprès de Nomad pour 150 $ soit 135,02€.

