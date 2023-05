Sony lance une enceinte Bluetooth waterproof idéale pour l’été !

Sony a présenté une enceinte Bluetooth waterproof qui vient compléter sa collection avec la SRS-XV800. Il s’agit du SRS-XB100. C’est un casque léger et est idéal pour les amateurs de musique en déplacement. Il a été conçu pour offrir une puissance sonore supérieure à la moyenne grâce à l’utilisation d’un radiateur passif de Sony. Le haut-parleur est proposé en bleu, orange, gris clair et noir, à un prix de 36 à 60 €.

Caractéristiques de l’enceinte Bluetooth waterproof de Sony

Pour son enceinte Bluetooth waterproof, Sony inclut une sangle à plusieurs voies. Celle-ci est très pratique pour les utilisateurs en déplacement. En effet, elle vous permet de fixer le haut-parleur à différents supports tels qu’un sac à dos ou un guidon de vélo.

De cette façon, vous pouvez profiter de votre musique tout en explorant la ville ou en faisant une randonnée en montagne. La nouvelle enceinte de Sony comporte un processeur de diffusion sonore en plus du radiateur passif. Le processeur utilise le traitement numérique du signal (DSP) pour créer un champ sonore plus vaste, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Vous pouvez également jumeler un deuxième SRS-XB100 pour une lecture stéréo. L’enceinte Bluetooth waterproof de Sony possède un microphone intégré qui vous permet de passer des appels mains libres. Il dispose aussi d’une fonction d’annulation d’écho qui améliore la clarté des appels lorsque les deux parties parlent en même temps.

Selon Sony, le SRS-XB100 peut offrir jusqu’à 16 heures d’autonomie de batterie. Cela est valable lorsqu’il est réglé sur un volume modeste. Ainsi, vous pouvez le faire jouer toute la journée sans recharge. Vous pouvez recharger le haut-parleur via son port USB-C.

Encore plus surprenant, l’enceinte Bluetooth waterproof de Sony offre un avantage de quatre heures par rapport au Tribit Stormbox Micro 2. Le SRS-XB100 est classé IP67, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion dans un mètre d’eau pendant jusqu’à 30 minutes. Aussi, il est également étanche à la poussière. Cette conception compacte et résistante aux intempéries en fait le compagnon idéal pour une journée en plein air.

Concurrence et disponibilité

Si Sony peut offrir une qualité sonore comparable à celle du Sonos Move, il sera un concurrent redoutable. En effet, le Sonos Move est le choix numéro un pour un son de qualité supérieure dans leur guide des haut-parleurs Bluetooth. De plus, le Sony doit offrir une construction résistante aux intempéries et une autonomie de batterie d’une journée. Toutefois, il sera difficile de surpasser le Tribit Stormbox Micro 2. Le nouveau haut-parleur de Sony est disponible en précommande dès aujourd’hui et peut être acheté à partir du 22 mai.