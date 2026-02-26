La smartwatch Xiaomi Watch 5 arrive sur le marché mondial équipée d’un nouveau système !

Xiaomi prépare un événement mondial pour la fin février, et la Watch 5 risque de voler la vedette aux smartphones. Exit les modèles d’entrée de gamme, place à une machine premium sous Wear OS.

Le 28 février 2025, Xiaomi ne présentera pas que des téléphones portables. Alors que l’attention se porte naturellement sur les nouveaux flagships, la marque chinoise prépare en coulisses une révolution discrète mais significative. Et c’est le lancement mondial de la Xiaomi Watch 5. Qu’est-ce qui distingue véritablement ce modèle de ses prédécesseurs ?

Pourquoi le passage à Wear OS est si important ?

La nouvelle la plus marquante réside dans le choix du système d’exploitation. En fait, les montres précédentes de Xiaomi tournaient sur des plateformes propriétaires. La nouvelle montre, elle, embarque officiellement Wear OS. Certes, l’annonce concernant cet aspect de la Xiaomi Watch 5 est restée subtile. On n’a vu que quelques images de teasing montrant Gemini, Google Maps, Google Wallet et le Play Store. Malgré tout, elle reste claire.

Cette orientation stratégique positionne directement la montre contre les géants du secteur comme Samsung et Google lui-même. D’autant plus que, pour les acheteurs internationaux, cela signifie une intégration poussée à l’écosystème Google. Un support applicatif élargi et une expérience utilisateur familière. Ces facteurs comptent en général plus que les spécifications brutes.

Les spécifications qui font la différence

Sur le papier, la Xiaomi Watch 5 ne fait pas semblant. Elle embarque notamment un écran AMOLED de 1,54 pouce et une batterie de 930 mAh. Cette capacité se démarque nettement dans l’univers Wear OS où l’autonomie reste traditionnellement le point faible.

De plus, Xiaomi mise sur une architecture dual-chip. D’une part, on a un processeur haute performance pour les tâches exigeantes. D’autre part, une puce compagnon basse consommation pour la gestion en arrière-plan. Cette approche, déjà vue chez les concurrents haut de gamme, vise à concilier performances et endurance. Le choix du verre saphir pour la protection de l’écran signale d’ailleurs les ambitions premium de Xiaomi.

Les fonctionnalités de pointe de la Xiaomi Watch 5

C’est dans le domaine des fonctionnalités avancées que la Watch 5 se distingue. Le modèle chinois propose en fait le support eSIM pour la connectivité autonome. Mais aussi, la fonction ECG pour le monitoring cardiaque, et surtout des contrôles gestuels basés sur l’EMG (électromyographie). Cette dernière innovation sert à piloter appels, alarmes ou caméra via de subtils mouvements de la main, sans toucher l’écran.

Certes, l’EMG reste une technologie de niche dans l’univers des montres connectées. Cela dit, son inclusion démontre que Xiaomi expérimente au-delà des simples mises à jour incrémentales. On doit toutefois rester prudents avec la Xiaomi Watch 5. De fait ,les exigences réglementaires pourraient limiter certaines fonctions de santé hors de la Chine. Après tout, l’ECG requiert en général des homologations spécifiques par région.

À quel prix la marque vise-t-elle le marché premium ?

Selon les récents rapports, cette montre connectée devrait atterrir en Europe aux alentours de 329 euros. Ce positionnement tarifaire l’éloigne du terrain d’accessibilité habituel de Xiaomi. à ce prix, la montre ne pourra donc pas compter uniquement sur son rapport qualité-prix légendaire. Elle devra justifier son existence par son autonomie, sa qualité de construction et la robustesse de son intégration Wear OS.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn