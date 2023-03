Localiser un téléphone portable éteint : 3 méthodes à utiliser

De nos jours, il est relativement facile de localiser un téléphone portable éteint en utilisant Google, Android Find ou Samsung Find My Mobile. Pour les smartphones de la marque Apple, il suffit de télécharger et d’installer l’application « Localiser mon iPhone ».

Grâce à l’évolution technologique, les systèmes de contrôle à distance des appareils mobiles sont devenus de plus en plus performants. Aujourd’hui, il est même possible de verrouiller un smartphone et d’effacer ses données sans avoir à y mettre la main. Dans cet article, nous vous expliquons les méthodes à utiliser pour localiser un téléphone portable éteint ou en mode avion.

Localiser un téléphone éteint avec Google

Vous pouvez faire appel à cette technique si votre smartphone perdu ou égaré est associé à votre compte Google et que l’application « Find My Device » y est installée. Pour l’appliquer, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google et d’ouvrir Google Maps. Ensuite, vous devez cliquer sur le menu, en haut à gauche de votre écran, puis sur l’historique des lieux enregistrés. Cette méthode vous permet de repérer l’endroit où votre téléphone a été allumé pour la dernière fois avec une connexion internet.

Voici également un autre moyen simple à mettre en œuvre de localiser votre smartphone avec Google :

ouvrez le navigateur Google Chrome ;

rendez-vous sur android.com/find ;

parmi la liste d’appareils sur lesquels votre compte Google est connecté, sélectionnez votre téléphone perdu ou égaré.

Une fois que ces étapes sont franchies, trois principales options s’offrent à vous : bloquer le smartphone, supprimer toutes ses données ou régler une alarme pendant 5 minutes. Il convient de préciser que cette méthode ne peut donner des résultats que si votre téléphone est un Android. S’il s’agit d’un appareil de la marque Samsung ou d’un iPhone, tournez-vous vers les deux autres techniques ci-après.

Géolocaliser un smartphone Samsung avec Find My Mobile

Pour localiser un téléphone Samsung perdu ou égaré, il est nécessaire que l’application « Find My Mobile » y soit préalablement installée. De même, il faut que la fonction « Localisation » de votre smartphone soit activée, tout comme l’option « Gestion des appareils ». Enfin, afin d’accéder à tout moment à l’emplacement de votre téléphone, votre identifiant Samsung doit être synchronisé avec votre compte Google.

Pour mettre en œuvre la méthode, la première étape à suivre est d’ouvrir le site web Find My Mobile. Ensuite, vous devez vous connecter avec vos identifiants Samsung (e-mail et mot de passe Google). Lancez le traçage depuis le menu principal et découvrez les endroits où votre téléphone s’est trouvé pendant les 12 dernières heures. L’option « verrouiller mon appareil mobile » est également disponible sur cet espace. Vous avez également la possibilité d’effacer tous les fichiers qui y sont stockés. Néanmoins, n’utilisez cet ultime recours que lorsque vous êtes sûr que votre téléphone Samsung a été volé.

Localiser un iPhone éteint

Pour pouvoir localiser un iPhone perdu ou égaré, il est obligatoire que l’application « Localiser mon iPhone » y soit préalablement installée. Il faut également que la fonction « Service de localisation » y soit activée et que les données y soient synchronisées avec votre compte iCloud. Pour trouver l’emplacement de votre téléphone, il vous suffit d’ouvrir l’application susmentionnée et de sélectionner votre iPhone sur la liste d’appareils affichée. Cette technique vous permet de connaître la dernière position de votre smartphone.