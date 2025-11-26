Rogbid lance cette smartwatch en France avec 5 fonctions santé impressionnantes !

Rogbid annonce l’arrivée d’une nouvelle montre connectée en France qui peut vous être très utile au quotidien ! Loin des gadgets, la Rowatch D3 intègre cinq fonctions santé si avancées qu’on se croirait chez le médecin.

Mesure de la tension artérielle, électrocardiogramme, suivi du stress… Cette montre connectée transforme votre poignet en véritable cabinet médical. Préparez-vous à une expérience santé 2.0, où la technologie se met au service de votre bien-être sans complexes !

La Rowatch D3 : votre coffre-fort de santé au poignet

La marque Rogbid frappe fort avec le lancement de sa nouvelle smartwatch, la Rowatch D3. Positionnée comme un véritable assistant médical personnel, cette montre connectée mise tout sur le suivi santé avancé, sans pour autant délaisser les fonctionnalités classiques. Pour un prix de lancement de 120,39 euros, elle ambitionne de rendre la surveillance médicale accessible à tous, directement depuis votre poignet. Son atout maître ? Un système de mesure de la pression artérielle innovant, promet de transformer notre façon de suivre notre santé au quotidien.

Un design pensé pour la mesure médicale

Au premier abord, la Rowatch D3 séduit par son écran AMOLED de 1,56 pouce, offrant une interface claire pour consulter vos données. Mais c’est sur ses flancs que la magie opère. Le boîtier intègre une couronne rotative, un bouton dédié au lancement instantané de la mesure de tension artérielle et une zone tactile spécifique pour les électrocardiogrammes (ECG).

Rogbid a fait le pari de l’innovation technique en intégrant un système d’airbag scellé, assisté d’une micro-pompe à air piézoélectrique de chez Murata. Cette technologie assure un gonflage et un dégonflage précis pour des mesures de tension plus fiables, avec un flux d’air stable et des risques de fuite réduits.

Le cœur high-tech : ECG et dépistage express

Pour les mesures cardiaques, la D3 ne plaisante pas. Elle embarque la puce AFE4950 de Texas Instruments. Elle est spécialisée dans la capture d’ECG à une seule dérivation et la mesure de la fréquence cardiaque (PPG) synchronisée. Des électrodes discrètement placées sur le cadran et le verre conducteur permettent de compléter le circuit. La marque promet une capture du signal à la milliseconde près.

En complément, un module optique à quatre canaux surveille en continu le pouls et le taux d’oxygène dans le sang. Le tout est couronné par un « Mini Bilan de Santé ». Il compile, en seulement 30 secondes, les mesures clés : fréquence cardiaque, pression artérielle, SpO₂, température et niveau de stress.

Autonomie et compatibilité : la promesse du sans-souci

Au-delà de son expertise médicale, la Rowatch D3 reste une smartwatch complète. Elle propose le suivi du sommeil, de nombreux modes sportifs, une connexion Bluetooth 5.3 et même le paiement sans contact NFC (selon les régions).

Côté autonomie, la batterie de 400 mAh promet jusqu’à 15 jours en mode veille, de quoi oublier le chargeur lors de vos déplacements. Pour personnaliser son style, les bracelets interchangeables sont disponibles en silicone ou en cuir, dans cinq coloris différents. Compatible avec Android 8.0+ et iOS 13.0+, elle s’adapte à la grande majorité des smartphones.

Une offre de lancement à saisir

Rogbid mise sur un prix agressif de 120,39 euros pour séduire le marché. Et pour couronner le tout, l’entreprise offre, pendant la période de lancement, une paire d’écouteurs d’une valeur de 25,79 euros. Avec la Rowatch D3, Rogbid ne vend pas seulement une montre ; elle propose un compagnon de santé intelligent et accessible, faisant de la prévention un jeu d’enfant.

