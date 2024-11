Samsung lance sa nouvelle montre sous One UI 6 et Wear OS 5 : Zoom dessus !

Samsung a officiellement lancé la très attendue mise à jour One UI 6 Watch avec Wear OS 5. Elle apporte une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations à sa gamme de montres Galaxy.

Après des mois de tests en version bêta, cette mise à jour représente un bond en avant significatif, améliorant tout. Cela va du suivi de la santé aux options d’interface utilisateur. Les montres connectées sont devenues de véritables centres de divertissement miniatures. Voici pourquoi.

Les Montres Connectées de mini écrans de jeu

Grâce à un matériel de plus en plus puissant et à des applications optimisées, les montres connectées peuvent faire fonctionner une variété de jeux sur leurs écrans. Et c’est le cas des montres de chez Samsung qui ont maintenant One UI 6. On peut faire des puzzles, des défis de mémoire et même des versions réduites de titres populaires dessus.

Même les jeux de casino ont trouvé leur place dans le monde des montres connectées. Des machines à sous au blackjack, les développeurs ont créé des applications qui transforment votre Galaxy Watch en un casino portable. Vous pouvez maintenant accéder à des casinos anonymes et essayer divers jeux, sans avoir besoin de vous identifier. Ces plateformes ne comportent pas de vérification KYC (Know Your Customer).

Liste des montres de Samsung qui ont One UI 6

La mise à jour One UI 6 Watch de Samsung est officiellement déployée, apportant Wear OS 5 à la plupart des montres connectées basées sur Wear OS de la société. La mise à jour a d’abord été expédiée avec la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra, les derniers modèles phares de Samsung.

Elle s’étend maintenant au reste de la famille Galaxy Watch, y compris la Galaxy Watch 4 et 4 Classic. Il y a aussi la Galaxy Watch 5, 5 Pro, la Galaxy Watch 6, 6 Classic et la Watch FE.

Fonctionnalités Clés de One UI 6 Watch

La mise à jour One UI 6 Watch des montres de chez Samsung est pleine de fonctionnalités améliorées comme le score d’énergie, le suivi du sommeil et de nouveaux cadrans de montre. Ces options sont non seulement élégantes, mais aussi intéressantes.

L’algorithme de suivi du sommeil amélioré inclut désormais une fonctionnalité d’apnée du sommeil. Elle est capable de détecter des signes potentiels de cette condition.

Le score d’énergie est une nouvelle métrique de santé conçue pour vous donner un aperçu rapide de votre bien-être et suggérer des domaines à améliorer.

Les Réponses Suggérées utilisent l’IA pour générer des réponses rapides et contextuelles. Cela rend la communication plus rapide et plus intuitive.

De plus, Samsung a introduit la fonction de Double Tap comme sur l’Apple Watch sur leurs montres. Il est alors plus aisé d’ouvrir des applications, répondre à des appels et contrôler des médias.

