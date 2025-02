Slingshot de Polaris : la machine de rêve qui mêle voiture et moto

Le Polaris Slingshot intrigue les amateurs de sensations fortes depuis 10 ans. Ses points forts : son design unique et son concept hybride entre voiture et moto. La version 2024 améliore le confort et la conduite, ce qui offre une expérience de pilotage plus accessible sans sacrifier son ADN sportif. Bien sûr, il est bien différent du fameux scooter à trois roues Kairos.

Slingshot de Polaris, un engin à part entre moto et roadster

Le Slingshot ne ressemble à aucun autre véhicule sur le marché. Avec ses trois roues, son châssis minimaliste et son habitacle ouvert, il brouille les frontières entre la moto et la voiture. Nous devons sa conception à Polaris, un spécialiste américain des véhicules tout-terrain. Grâce à l’expertise du fabricant, l’engin offre d’ailleurs une position de conduite proche d’un roadster électrique. Il conserve en même temps la légèreté et la réactivité d’un deux-roues.

Sous le capot du Polaris Slingshot, on retrouve un moteur 4 cylindres de 2.0 L développé en interne. Il affiche 183 CV sur les versions S et SL, et jusqu’à 207 CV sur les modèles SLR et R. Ce bloc s’associe en outre à une boîte manuelle ou automatique. Il offre, par conséquent, un compromis entre plaisir de pilotage et accessibilité pour un plus large public.

Plus de confort et de modernité pour séduire un nouveau public

Jusqu’ici réputé pour son comportement vif et exigeant, le Slingshot de Polaris se veut désormais plus accueillant. Le constructeur a légèrement revu son châssis pour améliorer le confort et offrir une meilleure stabilité. L’expérience de conduite devient alors plus intuitive. Un nouvel écran central fait également son apparition dans l’habitacle. Cet ajout modernise ainsi l’ensemble avec un système multimédia plus ergonomique.

Côté équipements, les versions haut de gamme du Polaris Slingshot bénéficient d’un pare-brise et d’un coffre verrouillable derrière chaque siège. Ce dernier est bien pratique pour ranger les casques. Un nouveau système audio optimisé permet aussi de profiter de la musique malgré le bruit du vent et du moteur. Toujours aussi fun, le Slingshot s’adoucit pour conquérir de nouveaux adeptes. sans sacrifier son ADN unique. Un autre projet de Polaris pourrait par ailleurs vous intéresser : un scooter tout-terrain !

