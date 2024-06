Kairos, ce scooter électrique à trois roues défie la gravité

Fabriqué par l'association française Sirems, Kairos est un scooter électrique révolutionnaire à trois roues. Avec son système de sécurité révolutionnaire et son design innovant, ce véhicule urbain promet une expérience de conduite sans précédent.

L'innovation n'a pas de limites, et l'association française Sirems en est la preuve. Grâce à son nouveau scooter électrique à trois roues, baptisé Kairos, cette association redéfinit les normes de sécurité et de performance des véhicules urbains. Non seulement conçu pour la vitesse et la praticité en milieu urbain, ce scooter est doté d'une technologie unique qui garantit une stabilité sans faille. Découvrons les caractéristiques de ce scooter qui défie la gravité.

Un design innovant pour une sécurité maximale

Le design de Kairos se démarque dès le premier regard. Avec ses trois roues et son allure futuriste, il attire l'attention et suscite la curiosité. Contrairement aux trois roues classiques, ce scooter électrique place ses roues stabilisateurs à l'arrière, ce qui offre une meilleure propulsion et stabilité.

Taillé pour le milieu urbain, le Kairos permet de se déplacer rapidement sans craindre les chutes en cas de virage mal négocié. En fait, l'un de ses points forts réside dans son système de compensation des masses latérales. Ce mécanisme ingénieux agit comme un contrepoids, empêchant le scooter de se renverser lors des virages.

Lorsque le scooter s'incline d'un côté, la masse opposée descend, stabilisant ainsi le véhicule. En cas de forte inclinaison, les panneaux latéraux peuvent même entrer en contact avec la route pour éviter tout basculement, offrant une sécurité maximale aux conducteurs.

Kairos, un scooter électrique à trois roues aux caractéristiques techniques impressionnantes

Un scooter léger et puissant

Le Kairos ne sacrifie pas la performance pour la sécurité. Avec un poids plume et une puissance impressionnante, ce scooter électrique à trois roues offre une expérience de conduite exceptionnelle. La batterie amovible de 6,3 kWh, intégrée dans un cadre en chrome-molybdène, assure une autonomie suffisante pour les trajets urbains tout en permettant une recharge rapide.

Une recharge éclair

Pensé pour une utilisation pratique en milieu urbain, le Kairos dispose d'un système de recharge ultrarapide. La batterie n'a besoin que de 10 minutes pour atteindre 80 %, offrant une flexibilité inégalée pour les déplacements quotidiens. Cette caractéristique, héritée de son développement pour un usage militaire, assure que le Kairos soit toujours prêt à l'emploi.

Un scooter électrique à trois roues, l'avenir de la mobilité urbaine ?

L'association Sirems prévoit de tester le Kairos au premier trimestre 2025. Si la date de lancement reste à définir, le concepteur estime que ce scooter électrique révolutionnaire coûtera un peu moins de 30 000 euros. D'ores et déjà, les précommandes sont ouvertes, moyennant un acompte de 500 euros.

Kairos incarne l'avenir de la mobilité urbaine, alliant technologie de pointe, sécurité et durabilité. Son design avant-gardiste et son système anti-chute révolutionnaire en font un choix idéal pour les déplacements en ville. Restez à l'affût pour découvrir quand ce scooter électrique innovant sera disponible sur le marché et révolutionne votre façon de vous déplacer.

