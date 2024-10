Silence prépare une révolution : Voici le maxi-scooter électrique qui vont faire trembler BMW !

Silence s’apprête à sortir deux nouveaux modèles de scooters ainsi qu’un maxi-scooter électrique qui va défier le BMW CE 04. La marque catalane prévoit de les présenter au prochain salon EICMA 2024 qui aura lieu à Milan. L’enthousiasme grandit autour de ses innovations dans le secteur des deux-roues électriques.

Deux scooters et un maxi-scooter électrique rival du BMW CE 04

Silence dévoile un teaser sur les réseaux sociaux qui laisse entrevoir un avenir prometteur. Parmi les modèles à venir, on retrouve le Silence S01 et le Silence S02, qui devraient bénéficier d’un restylage. Ces scooters ont déjà marqué leur empreinte sur le marché grâce à leur design moderne et leurs caractéristiques techniques solides.

Par ailleurs, on retrouve aussi un nouveau maxi-scooter électrique qui a pour vocation de rivaliser avec le BMW CE 04. L’attention se concentre particulièrement sur ce troisième modèle dont nous ne connaissons pas encore le nom. Pour cela, le véhicule va miser sur allure musclée et sa large signature lumineuse. Je considère ce deux-roues comme un atout majeur dans l’arsenal de Silence et c’est sûrement le cas pour d’autres amateurs.

De nouveaux modèles avec des innovations techniques intéressantes

Les premières informations laissent entendre que certaines caractéristiques de ce maxi-scooter électrique surpassent le BMW CE 04. Il intégrera une double batterie amovible qui facilite son utilisation quotidienne. La capacité de cette batterie devrait dépasser les 11 kWh. Rappelons que celle du modèle de BMW est de 8,5 kWh. De plus, un écran numérique impressionnant sera visible derrière le pare-brise.

Le modèle au centre du teaser semble également être une première moto électrique de Silence. Il vise le segment du roadster. Cela marque une diversification stratégique pour une marque traditionnellement axée sur les scooters électriques. La révélation du S01, du S02 et du maxi-scooter électrique qui menace BMW est prévue pour le 5 novembre. Je suis impatient de découvrir ces innovations qui pourraient propulser Silence au sommet du marché des véhicules électriques.

