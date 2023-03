BMW CE 04 : le scooter électrique se métamorphose en mastodonte ! 

Avec le CE 04 Vagabond Moto Concept, BMW Motorrad présente une réinterprétation de son scooter électrique CE 04. Fruit de la collaboration avec Vagabund Moto GmbH, le BMW CE 04 Vagabund Concept est un scooter électrique élégant et multifonctionnel.

À en juger par les photos du BMW CE 04 Vagabund publiées par BMW Motorrad, on pourrait croire que ce scooter électrique est destiné à être exposé au centre du salon d’un appartement. En réalité, il s’agit d’un modèle conçu pour la mobilité urbaine. Il est équipé d’un support permettant de transporter une planche de surf assortie.

Un scooter électrique pour un public jeune et dynamique

Baptisé BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, ce scooter entièrement électrique allie un design rafraîchissant à des éléments fonctionnels. Sa carrosserie minimaliste présente des lignes épurées et une palette de couleurs audacieuses. Parmi celles-ci, le blanc, le vert foncé, le beige et le noir. Ces dernières sont agrémentées par des touches orange qui exsudent une attitude juvénile. La roue avant, par exemple, arbore un smiley sympathique qui lui confère un look séduisant.

Le scooter électrique est également équipé d’un pare-brise orange transparent et d’inserts smiley orange assortis sur les feux avant.

Dans le respect de la devise « Action meets Fashion », le BMW CE 04 Vagabund Moto s’équipe d’une valise Pelican 1600 montée à l’arrière, ainsi qu’une planche de surf.

Il faut noter que basé à Graz, Vagabund Moto est un atelier autrichien de motos personnalisées de renommée mondiale. Ce dernier a une prédilection pour les motos BMW. Pour preuve, la majorité de ses modèles ont été construits à partir de l’un des modèles du constructeur bavarois. C’est donc tout naturellement que BMW Motorrad s’est adressé à Vagabund pour une commande officielle soutenue par l’usine.

BMW CE 04 Vagabund reprend les caractéristiques de l’original

À travers le BMW CE 04 Vagabund Moto Concept, les designers ont veillé à combiner l’esthétique et la fonctionnalité de la mobilité urbaine. En effet, outre les améliorations apportées au BMW CE 04 Vagabund, ce scooter électrique présente pratiquement les mêmes caractéristiques techniques. Il comprend un moteur d’une puissance maximale de 31 KW (42 ch). Ce dernier lui permet d’atteindre une vitesse de pointe respectable de 80 km/h en seulement 2,6 secondes.

Par ailleurs, le BMW CE 04 Vagabund Moto Concept devrait avoir une autonomie d’environ 130 km avec une seule charge complète. En ce qui concerne le temps de charge, il faut compter 65 minutes pour recharger la batterie électrique de 0 à 80 %. D’ailleurs, ce délai peut être considérablement réduit grâce au chargeur rapide disponible en option.

Le BMW CE 04 constitue déjà une option intéressante pour les citadins. Il dispose d’une autonomie utile et des touches bien pensées, comme le compartiment de rangement sous la selle. Les touches apportées par Vagabund Moto montrent plutôt que les véhicules électriques urbains ne sont pas forcément un peu élégants.

Pour l’instant, cette création reste un pur concept destiné à inspirer le design et l’esthétique des futures créations de BMW Motorrad. On ignore encore si une version de production du BMW CE 04 Vagabund Moto Concept verra le jour ou non.