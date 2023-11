Jeter un coup d’œil à la nouvelle génération de serrures connectées

Voici une nouvelle qui va faire tourner des têtes dans le monde de la technologie : Nuki est en train de fracasser le moule avec la sortie de sa 4ème génération de serrures connectées : Smart Lock et Smart Lock Pro. Elles déroulent le tapis rouge pour le protocole Matter, sans avoir besoin d’un pont ou d’un module supplémentaire pour se connecter, et en prime, elles font office de championne de l’endurance grâce à une durée de vie de la batterie plus robuste.

La technologie Matter redéfinit l’expérience Nuki

Passons au vif du sujet, qu’est-ce qui donne réellement un coup de fouet à ces précurseurs ? Eh bien, ils ne s’arrêtent pas seulement à des idées lumineuses, ils les transforment en réalité. Et c’est sur cette vague que surfent les fondateurs de Nuki, Martin et Jürgen Pansy. L’automne 2022 a vu le leader européen des solutions d’accès intelligents et évolutifs annoncer que des appareils supportant le protocole de connexion Matter de CSA arriveraient dans le second semestre 2023. Un an plus tard, ils frappent un grand coup en lançant leur 4e génération de serrures connectées, appliquant ce nouveau langage universel de la maison intelligente.

Performance améliorée et autonomie prolongée

Il est facile d’imaginer la fierté qui se lit sur le visage de Martin Pansy en déclarant : « Au cours des derniers mois, toute l’équipe a serré les dents pour proposer le support Matter aux clients. Avec nos nouvelles Smart Lock et Smart Lock Pro, nous sommes ravis de donner un coup de pouce pour rendre l’accès à la maison aussi intelligent, simple et sécurisé que possible.» Pour être honnête, Nuki n’est pas étranger au monde des pionniers dans les systèmes de maison intelligente. Ils ont déjà été d’un grand soutien avec leurs serrures jumelées aux importants écosystèmes d’Amazon, d’Apple et de Google.

Nuki franchit une nouvelle étape d’intégration avec les Smart Lock compatibles Matter. Ce virage s’inscrit dans une démarche audacieuse et prometteuse pour le pionnier, dépassant les frontières européennes. Le Chief Innovation Officer Jürgen Pansy ajoute : « C’est la première serrure connectée qui vole de ses propres ailes avec Matter. Pas besoin d’un pont ou d’un module supplémentaire et l’harmonisation avec les applications d’autres fabricants est une évidence. »

Un extérieur endurci, un intérieur prometteur avec Matter

En un coup d’œil, la quatrième génération de Nuki reste fidèle à son look emblématique, les variations noir et blanc demeurant les options de choix. Cependant, l’électronique et le logiciel sont entièrement remaniés, la compatibilité avec Matter permettant une intégration plus facile avec les principaux systèmes de maison intelligente. La batterie est, elle aussi, améliorée. Ces nouvelles serrures n’ont besoin que d’une seule charge pour fonctionner jusqu’à six mois, marquant une amélioration de l’autonomie d’environ 30%.

Une maison intelligente et accessible grâce au connectivité innovante

Les serrures intelligentes de Nuki vantent une connectivité innovante et communiquent via Thread. Cette technologie donnant notamment une réponse plus rapide aux commandes qu’en Bluetooth.

La consommation d’énergie de Thread cache celle du Wi-Fi dans son ombre, avec une portée similaire. Grâce à Matter, chaque membre d’un foyer pourra désormais piloter la maison intelligente avec sa plateforme préférée. Les données liées à la sécurité restent aussi sous le toit, communicant via des hubs locaux. Et cerise sur le gâteau, en quelques instants, la connexion est activée avec un QR code.

Le nouveau Keypad 2 Pro révolutionne l’évolution du contrôle d’accès

L’année dernière, Nuki a dévoilé le premier clavier à empreintes digitales. « Avec le Keypad 2 Pro, nous faisons monter d’un cran ce produit », déclare Martin Pansy. Le Keypad 2 Pro se distingue par sa façade en acier inoxydable de haute qualité et son intégration dans le mur ou sur la porte. Les deux serrures connectées Matter patinent parfaitement avec le nouveau Keypad 2 Pro.

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023