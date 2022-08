The Sandman : qui sont les Éternels et quels sont leurs pouvoirs ?

Dans The Sandman, les Éternels jouent un rôle important dans la série. Qui sont-ils et quels sont leurs pouvoirs respectifs ?

Les sept membres de l’Infini gouvernent chacun un domaine visité par les humains. Ce sont des personnifications d’entités universelles existant en dehors de l’autorité des divinités. Voici une liste de ces Éternels et leurs pouvoirs respectifs.

Dream / Rêve / Morpheus

Ce personnage principal de la série gouverne Dreaming, l’endroit où vont les humains quand ils dorment. Il crée de différentes terres à l‘intérieur de son royaume et aussi les cauchemars. Dans The Sandman, ce membre des Éternels a accès à l’imagination sans bornes de l’humanité. Son arrogance anime la plus grande partie de l’histoire tout en la transformant en une véritable tragédie.

Death / La mort

Le royaume de la mort n’a pas de nom, mais est appelé occasionnellement « la lumière au bout du tunnel ». Death le gouverne. Dans The Sandman, la sœur aînée des Éternels introduit les décédés dans l’au-delà souvent avec gentillesse et humour. Elle a un caractère agréable et conseille souvent Dream qu’il le veuille ou non.

Desire / Désir

Elle règne sur le seuil, représenté par une statue géante de lui-même. Comme son nom l’indique, son pouvoir provient du désir de l’humanité. Elle perd toutefois le contrôle sur une personne dès qu’elle obtient ce qu’elle veut.

Despair / Désespoir

Le jumeau de Desire gouverne le royaume dans lequel se retrouvent les gens qui ne peuvent pas avoir ce qu’ils désirent. Dans The Sandman, ce membre des Éternels veut que les humains souffrent pour avoir une meilleure influence sur eux.

Destiny/ Destin

Dans The Sandman, Destiny est le plus mystérieux des Éternels. Son royaume est un jardin, à travers lequel il se promène en lisant le livre du Destin, enchaîné à son poing. Ce livre contient tout ce qui peut arriver, s’est passé et arrivera. Il est souvent dépeint comme un vieil homme blanc encapuchonné qui joue un rôle décisif dans l’agencement des évènements.

Delirium / Délire

Dans The Sandman, Delirium est la plus jeune et la plus séduisante des Éternels. Elle est souvent dépeinte comme une jeune femme aux cheveux multicolores. Delirium donne des délires bons ou mauvais, selon ses caprices, aux personnes se trouvant sur son chemin. Elle peut se montrer sans pitié contre ceux qui l’offensent.

Destruction

Il régnait sur un royaume sans nom de changement et de désordre et interagissait souvent avec la mort, le désir et le désespoir. A l’aube de l’âge de la raison, Destruction a, selon l’intrigue de The Sandman, abandonné son royaume et sa place parmi les Eternels. Surnommé « le prodigue », il erre dans l’univers pour échapper à ses responsabilités. Seul Delirium est capable de savoir où il se trouve et de communiquer avec lui.

La saison 1 de The Sandman est disponible sur Netflix (voir ici les nouveautés sur la plateforme si vous l’avez déjà terminée).