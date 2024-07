Samsung Ultra Watch : une copie flagrante d’Apple ?

Est-ce que le Samsung Ultra Watch est la copie exacte de l'Apple Watch Ultra ? Si vous avez un doute sur le sujet et que vous souhaitez en connaître davantage, voici quelques éclaircissements que vous devrez savoir !

Le marché des montres de sport outdoor attire de plus en plus de grandes marques. Samsung, connu pour ses innovations dans les montres connectées, a récemment lancé la Galaxy Watch Ultra, visant à concurrencer les leaders du marché comme Garmin et Apple. Toutefois, la ressemblance frappante entre la Galaxy Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra suscite des interrogations. Cet article explore les similitudes et différences entre ces deux modèles, et évalue si Samsung a vraiment copié Apple avec son Ultra Watch.

Samsung Ultra Watch : une copie ou une inspiration d'Apple avec ce design familier ?

Samsung, habituellement adepte des boîtiers ronds, a opté cette fois pour un design hybride avec la Galaxy Watch Ultra. En effet, cette montre connectée arbore un cadran rond dans un boîtier carré. Cette approche rappelle fortement l'Apple Watch Ultra, qui utilise également un boîtier en titane pour sa durabilité et son esthétique premium.

Pour ce qui est de son bracelet, la Galaxy Watch Ultra de Samsung fait également un clin d'œil à Apple. La firme sud-coréenne a adopté un système de fixation par clips similaire à celui d'Apple. Copie ou non, cela permet facilement d'interchanger les bracelets. De plus, la couleur orange vif, caractéristique des Apple Watch Ultra, a été repris par Samsung. De quoi nous rappeler une sensation de déjà vu !

Qu'en est-il des performances technologiques de l'Ultra Watch de Samsung par rapport à celle d'Apple ?

Pour rivaliser avec les montres de sport haut de gamme, Samsung a doté la Galaxy Watch Ultra de son processeur W1000, gravé en 3 nm. Cela permet entre autres d'apporter un maximum de fluidité et une meilleure gestion de l'autonomie. Samsung annonce une autonomie impressionnante de 100 heures avec une seule charge, bien au-dessus de ce que propose l'Apple Watch Ultra, qui offre environ 36 heures d'utilisation normale.

Côté écran, la Galaxy Watch Ultra dispose d'un écran OLED de 1,36 pouces avec une luminosité maximale de 3000 nits, comparable à celle de l'Apple Watch Ultra. En termes de capteurs, cette dernière est équipée d'un capteur BioActive à 13 LEDs pour une mesure précise de la fréquence cardiaque. Il faut croire que ce capteur va bien au-delà des capteurs de la Galaxy Watch 6 qui n'en comportaient que cinq.

D'autres fonctionnalités avancées dont l'Ultra Watch s'est vue dotée

Samsung a intégré des fonctionnalités logicielles avancées dans la Galaxy Watch Ultra, héritées des précédentes générations de montres Galaxy. Parmi celles-ci, on trouve un score d'énergie quotidien et des recommandations personnalisées grâce à Galaxy AI, qui analyse les données de sommeil, la fréquence cardiaque et les activités récentes pour offrir un coaching optimisé.

Elle est aussi dotée d'un GPS à double fréquence (L1 et L5), offrant une précision accrue pour les activités de plein air. Cette fonctionnalité est essentielle pour les athlètes et les amateurs de sports extrêmes qui nécessitent un suivi précis de leurs mouvements.

Malgré les similitudes, la Galaxy Watch Ultra de Samsung n'est pas la copie de l'Apple Watch Ultra. Cette montre connectée de Samsung apporte ses propres innovations, notamment en matière de processeur et de fonctionnalités logicielles. Si la ressemblance entre les deux modèles est indéniable, il est clair que Samsung cherche à s'imposer sur le marché des montres de sport outdoor en offrant une alternative viable au meilleur prix pour les consommateurs.

