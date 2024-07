Écran, connectivité : que de rumeurs concernant la Pixel Watch 3 !

Certaines rumeurs planent entre autres autour de l'écran de la Pixel Watch 3 de Google. La dernière-née de Google suscite de nombreuses attentes parmi les amateurs de technologie et les adeptes de montres intelligentes. Des fuites et spéculations entourent déjà cette nouvelle montre, promettant des améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. Cet article explore les rumeurs autour de l'écran de la prochaine Pixel Watch, selon des informations non officielles.

Principale rumeur : la Pixel Watch 3 aurait des bordures d'écran plus fines

L'une des principales rumeurs concernant la Pixel Watch 3 est la réduction significative des bordures d'écran. Contrairement aux versions précédentes et leurs bordures épaisses, la nouvelle mouture présenterait des bordures de seulement 4.5mm, contre 5.5mm auparavant. Cette modification offrirait une apparence plus élégante et moderne à la montre.

Impact visuel amélioré

Réduire la taille des bordures permettrait d'obtenir une surface d'affichage plus grande sans augmenter la taille totale de la montre. Cela signifierait une visualisation plus immersive et plus agréable pour les utilisateurs.

Cette réduction améliorerait également le confort au poignet, en conférant à la montre un aspect moins encombrant et plus discret, tout en restant fonctionnelle et attirante. Mais il ne s'agit pas de la seule rumeur.

Autre rumeur : la Pixel Watch 3 aurait un écran encore plus lumineux

Une autre amélioration attendue concerne la luminosité de l'écran de la Pixel Watch 3. Il est prévu que celle-ci puisse atteindre jusqu'à 2000 nits, surpassant amplement les 1000 nits de la version précédente. Cette caractéristique serait particulièrement bénéfique pour les usages en extérieur.

Avec une telle augmentation de la luminosité, lire l'écran de la montre sous une forte lumière solaire deviendrait beaucoup plus facile. Les utilisateurs n'auraient plus à plisser les yeux ou à chercher de l'ombre pour consulter leur montre.

Pour ceux pratiquant des activités en plein air, cette fonctionnalité offrirait un confort supplémentaire. Qu'il s'agisse de suivre ses performances lors d'un jogging ou simplement de vérifier une notification rapide, l'écran resterait toujours visible, peu importe les conditions lumineuses.

Nouvelle rumeur concernant la Pixel Watch 3 : un support ultra large bande pour des capacités accrues

La nouvelle montre made in Google pourrait aussi inclure le support ultra large bande (UWB). Ce progrès technologique apporterait plusieurs avantages.

Navigation optimisée

La technologie UWB permettrait d'améliorer la précision des fonctions de navigation dans la montre. Les directions et la localisation pourraient être déterminées avec une exactitude bien supérieure à celle des modèles actuels.

Capacités de suivi avancées

Outre la navigation, le support UWB offrirait aussi des améliorations significatives dans les capacités de suivi et de traçabilité. Ces capacités pourraient vous aider à retrouver votre montre perdue ou servir pour des applications de fitness plus rigoureuses.

