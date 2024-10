Rollme X3 : La montre connectée santé à petit prix avec ECG et suivi complet

La marque Rollme fait une entrée remarquée sur le marché des montres connectées avec son nouveau modèle, la Rollme X3. Avec des fonctionnalités avancées certifiées par la CFDA, cette montre se distingue par sa capacité à fournir un suivi précis de la santé cardiaque grâce à un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale. À cela s’ajoutent des outils de surveillance du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de la température corporelle. Elle permet aussi une analyse détaillée du sommeil.

Une montre performante et design

Avec un écran AMOLED de 2,04 pouces, la Rollme X3 propose une expérience visuelle fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution de 368 x 448 pixels. Le verre incurvé 2.5D et la couronne rotative sur le côté ajoutent à l’élégance de cette montre. La zone tactile dédiée à l’ECG permet aux utilisateurs de surveiller leur activité cardiaque avec une grande précision. La montre connectée prend également en charge la mesure de l’oxygène dans le sang, le suivi du stress, la composition corporelle, et le HRV (variabilité de la fréquence cardiaque). Une fonction « coup d’œil santé » permet de visualiser tous ces indicateurs en un seul geste. Compatible avec les appareils Android et iOS, elle se distingue par sa légèreté (58 g) et son bracelet en TPU souple.

La Rollme X3 propose plus de 100 modes sportifs. Cela répond certainement aux besoins des amateurs de fitness et d’activités de plein air. Son étanchéité IP68 permet une utilisation dans des environnements variés, qu’il s’agisse de natation ou d’entraînements intensifs. Côté autonomie, la montre embarque une batterie de 530 mAh. Il est donc possible d’en profiter jusqu’à 10 jours d’utilisation continue et jusqu’à 30 jours en veille. Ces caractéristiques, combinées à une capacité de gestion des appels via Bluetooth et un assistant vocal intégré, positionnent la Rollme X3 comme un outil indispensable au quotidien.

Accessible avec un excellent rapport qualité-prix

Affichée à 49,99 USD après une réduction de 45 %, la Rollme X3 se veut abordable pour un large public. Elle est disponible en trois coloris – noir, bleu, et rouge – sur la boutique officielle Rollme. La livraison est gratuite et c’est sans frais de douane. Pour les utilisateurs soucieux de leur santé et à la recherche d’une montre connectée qui allie technologie de pointe et design élégant, la Rollme X3 s’impose comme une bonne et une belle alternative. Elle peut tout à fait concurrencer les modèles concurrents plus onéreux. Je peux dire que la Rollme X3 marque une avancée dans l’univers des montres connectées à prix compétitif. Avec des fonctionnalités certifiées et un suivi de santé complet, elle s’adresse à un public en quête de solutions pratiques pour mieux surveiller leur bien-être.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

