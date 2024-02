[BON PLAN] – Réveillez vos talents de pâtissier avec le Twist&Fusion 4000 Luxury

Découvrez le robot pétrisseur haut de gamme de Cecotec, le Twist&Fusion 4000 Luxury. Ce robot vous permettra de réaliser des recettes gourmandes avec une aisance et une efficacité incomparables, le tout à un prix exceptionnellement réduit !

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle !

Profitez dès maintenant d’une réduction de 13% sur le robot pâtissier Cecotec Twist&Fusion 4000 Luxury. Il est désormais vendu à un prix imbattable de 194,90 euros au lieu de 223,99 euros, TVA incluse.

De plus, bénéficiez de la modalité de paiement en 4 fois sans frais, pour seulement 49,85 euros par versement. Ne ratez pas cette occasion de cuisiner comme un chef avec le Twist&Fusion 4000 Luxury !

Pourquoi choisir de Twist&Fusion 4000 Luxury ?

Puissance et performance exceptionnelles

Doté d’un moteur DC puissant de 800 W, le Cecotec Twist&Fusion 4000 Luxury vous permettra de pétrir, battre, monter, mélanger, remuer et émulsionner avec une facilité déconcertante. Obtenez des mélanges uniformes et une consistance parfaite pour toutes vos préparations, des pâtes les plus légères aux mélanges les plus denses.

Polyvalence et adaptabilité à toutes vos recettes

Avec ses 8 vitesses réglables et ses 6 fonctions différentes, ce robot pétrisseur s’adapte parfaitement à tous vos besoins en cuisine. Pétrissez la pâte à pain, battez les blancs d’œufs, assemblez la pâte à biscuits, émulsionnez les sauces et bien plus encore avec une facilité déconcertante.

Conception ergonomique et fonctionnalités avancées

Le Twist&Fusion 4000 Luxury est conçu pour rendre votre expérience en cuisine aussi agréable que possible. Son bol en acier inoxydable de 5,2 litres, sa poignée pratique et son couvercle transparent anti-éclaboussures facilitent son utilisation. De plus, ses accessoires en acier inoxydable sont compatibles avec le lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Un compagnon silencieux et efficace pour votre cuisine

Grâce à son système silencieux produisant moins de 75 dB, le Twist&Fusion 4000 Luxury vous permet de cuisiner en toute tranquillité. Par conséquent, il ne risque pas de perturber votre environnement. Son mécanisme HardGear System garantit une transmission directe par engrenages en acier pour une puissance maximale et des résultats optimaux.

