Vous êtes à la recherche du meilleur robot pâtissier ? Notre comparatif vous aidera à faire le bon choix de cet équipement.

Besoin d’un nouvel équipement pour vous aider à réaliser vos menus, vos pâtisseries et viennoiseries ? Le robot pâtissier multifonction à l’instar de tout robot de cuisine, est l’appareil complet idéal pour vous. Il vous permettra de réaliser la plupart des préparations culinaires avant cuisson ou dressage, en gagnant du temps. Ce type d’appareil est particulièrement pratique, car vous pouvez réaliser vos recettes savoureuses sans effort.

Mais lequel choisir parmi toutes les références proposées ? Découvrez tous nos conseils ainsi que notre sélection des meilleurs robots pâtissiers.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Klarstein Note : 9,8/10 Découvrir Kitchenaid 5KSM185PSEMS Note : 9,3/10 Découvrir Moulinex Masterchef Grande Note : 9/10 Découvrir

1. Klarstein, le meilleur robot pâtissier multifonction

Caractéristiques techniques Dimensions : 23 x 48 x 64 cm

Couleur : rouge

Poids : 10 kg

Capacité : 1,5 litre

Volume : 5 litres

Puissance : 1200 Watts

Tension : 220 volts

Nombre de vitesses : 6

Le robot multifonction Klarstein possède 6 vitesses et une fonction pulse, permettant de mélanger rapidement et facilement tous types d’aliments. La capacité de son bol-mélangeur en verre est de 5,2 litres. Elle est parfaite pour les familles nombreuses. Il est équipé d’une protection anti projection puissante et résistante.

Ce robot de cuisine multifonction comprend un hachoir à viande et un blender-mélangeur de 1,5 L. la préparation de milk-shakes, smoothies, soupes, etc. n’a jamais été si facile.

La protection anti projection

Facile à ranger et à utiliser.

Pas de fonction d’arrêt automatique

Assez bruyant

2. Kitchenaid 5KSM185PSEMS, le robot ménager associant le design à la performance

Caractéristiques techniques Dimensions : 40 x 40 x 30 cm

Couleurs : Gris

Poids : 12,5 kg

Capacité : 4,8 litres

Puissance : 3 00 Watts

Nombre de vitesses : 10

Le robot ménager Kitchenaid 5KSM185PSEMS possède 10 niveaux de vitesses et une fonction impulsion. Il offreune grande variété de puissances adaptées à toutes les textures des aliments. Il est fourni avec un crochet à pétrin, un batteur plat pour mélanger de façon homogène et un fouet. Ce modèle Kitchenaid est polyvalent. D’autant plus que son bras peut tourner jusqu’à une vitesse de 220 tours/min. Il est le plus compact des modèles de robots ménagers accessibles sur le marché. Vous n’aurez aucun souci à vous faire pour le placer sur le plan de travail d’une petite cuisine.

Robuste, compact et durable

Fonction impulsion

Prix élevé

Bruyant

3. Moulinex Masterchef Grande, le meilleur robot pâtissier de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 38x29x37cm

Couleurs : Gris

Poids : 10,52 kg

Capacité : 6,7 litres

Puissance : 1500 Watts

Tension : 220-240 volts

Nombre de vitesses : 8

C’est un robot pâtissier puissant de 1500 W. Vous n’aurez aucun mal à réussir vos pâtisseries avec ce robot à 8 vitesses. Son bol de 6,7 litres est équipé de 2 poignées et d’un couvercle. Vous pourrez ainsi préparer de grandes quantités sans risquer un éventuel débordement. Ses kits sont en inox de qualité : fouet, batteur en fonte pour les pâtes à pâtisserie et pétrin en fonte pour les pâtes épaisses. Vous aurez même droit à plusieurs accessoires optionnels comme un blender, un découpeur de légumes, un hachoir à viande… Livre de recettes inclus.

Grande capacité du bol

Facilité de la prise en main

Robot un peu bruyant.

Design plutôt classique.

4. Bosch MUM5 Startline, un robot puissant et professionnel

Caractéristiques techniques Dimensions : 28 x 27,1 x 28,2 cm

Couleurs : Blanc, gris

Poids : 5,18 kg

Capacité : 3,9 litres

Puissance : 900 Watts

Tension : 220 volts

Nombre de vitesses : 7

Le robot pâtissier Bosch MUM5 est polyvalent. Il vous aidera à réaliser et à pétrir tous types de pâtes et autres préparations culinaires. Son mouvement de mélange optimisé et sa puissance de 900 W assurent l’homogénéité de votre mélange et un pétrissage parfait, sans baisse de régime même pendant une longue durée. Son grand bol en acier inoxydable de 3,9 L vous permet de préparer des quantités importantes jusqu’à 2 kg de pâte légère ou 1,5 kg de pâte lourde. Vous pouvez le contrôler en une pression de bouton et il est très peu bruyant durant l’utilisation.

Facile à nettoyer et à utiliser

Capacité idéale pour une grande famille

Des vibrations et bruits désagréables pour le travail des pâtes lourdes

Pauvre en accessoires

5. Kenwood KHC29.P0SI Prospero, le meilleur robot pâtissier de Kenwood

Caractéristiques techniques Dimensions : 28 x 24 x 15 cm

Couleur : argenté

Poids : 10,5 kg

Capacité : 4,3 litres

Puissance : 1000 Watts

Tension : 240 volts

Nombre de vitesses : 3

Le robot pâtissier KHC29.P0SI Prospero est le modèle le plus compact et le plus économique de Kenwood. Il est polyvalent, et fonctionnel avec une belle performance. Ce modèle de petite taille est parfait pour les espaces étroits. Ce robot est vendu avec tous les accessoires nécessaires pour la majorité des recettes de cuisine du quotidien. Vous n’aurez plus aucun mal à hacher, râper ou mixer des légumes, à presser des fruits, à pétrir vos pâtes à gâteaux…

Bonne performance

Prix juste

Fragilité de la construction en plastique

Finesse des crochets

6. Ankarsrum 6230 D, le robot pâtissier idéal pour pétrir

Caractéristiques techniques Dimensions : 36x27x36cm

Couleur : rouge

Poids : 8,3 kg

Capacité : 7 litres

Puissance : 1500 Watt s

Tension : 240 volts

L’Ankarsrum 6230 D est également une très belle option. Ce robot se démarque de ses principaux concurrents par sa conception originale. Ici, ce ne sont pas les accessoires qui tournent dans le bol, mais le bol qui tourne autour des accessoires. Et ce fonctionnement particulier offre une excellente qualité de pétrissage. Il possède en effet un boîtier en aluminium moulé sous pression, un bol en acier d’une capacité de 7 litres pour les pâtes à gonfler…

Absence de prise auxiliaire

Distorsion à un niveau de son élevé

Le prix élevé

L’absence de poignée sur le bol

7. Smeg SMF02CREU, un robot pâtissier élégant et rétro

Caractéristiques techniques Dimensions : 40,2 x 22,1 x 37.8 cm

Couleurs : Crème, argentée

Poids : 9,2 kg

Capacité : 4,8 litres

Puissance : 800 Watts

Tension : 230 volts

Nombre de vitesses : 10

Le robot Smeg SMF02CREU est le modèle au design rétro par excellence. Conçu en métal coulé, il est très solide, fiable et élégant. Peu encombrant, il s’insèrera facilement dans n’importe quelle cuisine. Ses 3 accessoires inclus sont pratiques et permettent de répondre aux besoins de votre quotidien. Son mouvement large du bras facilite et homogénéise le mélange de la pâte tout en permettant de racler parfaitement les parois.

Peu encombrant

Prix correct

Aucune fonction d’arrêt automatique

Insuffisance des accessoires

FAQ

Qu’est-ce qu’un robot pâtissier ?

Le robot pâtissier est une machine à puissance variée et dotée de plusieurs fonctions utiles en pâtisserie. Il vous permet d’économiser beaucoup de temps en vous aidant à préparer plus rapidement et plus facilement vos repas. Sa structure est composée d’un récipient à installer sur un socle. Il possède aussi un bras sur lequel se fixent différents accessoires (spatule, batteur, fouet, pétrin…) qui plongent dans le récipient.

Le robot pâtissier fonctionne assez simplement grâce à son mécanisme spécifique appelé mouvement planétaire. Il s’agit d’un genre de mouvement elliptique un peu décentré qui dirige le bras de l’appareil. Ce bras peut ainsi appliquer une force constante sur les préparations tout en suivant parfaitement les contours de son récipient.

Les rotations réalisées permettent de mélanger les matières de façon plus homogène. Vous n’aurez plus ces résidus collés dans le récipient de votre robot pâtissier.

Selon les fonctions de l’appareil que vous aurez choisi en suivant les critères de notre comparatif, différents modes seront programmables pour obtenir le résultat que vous désirez.

Quels types de robots pâtissiers existe-t-il ?

Il vous faut connaître les différents types de robots pâtissiers accessibles sur le marché avant de prétendre faire le meilleur choix. Vous pourrez par la suite choisir en fonction de vos attentes et de votre budget. C’est ici que se pose tout l’intérêt de notre comparatif sur les différents types des meilleurs robots pâtissiers du marché.

Quelle est la meilleure puissance pour un robot pâtissier ?

Nous vous recommandons de choisir un modèle de robot pâtissier de puissance minimale de 600 W. Il n’aurait ainsi aucun mal à mélanger convenablement tous types de préparations.

Quels sont les types de moteurs d’un robot pâtissier ?

Il existe deux types de moteurs pour les robots pâtissiers :

Les moteurs à transmission directe

Ce sont des moteurs qui délivrent une puissance sans perte. Ils sont plus efficients, résistants et généralement plus silencieux que les moteurs à courroie. Ici, le moteur va se trouver dans la tête du robot. Celle-ci sera généralement un peu plus lourde, mais va délivrer une pleine puissance sans perte.

Un robot à transmission directe est moins puissant en Watts. Il aura une puissance finale équivalente, voire supérieure à un robot doté d’un moteur à courroie. Ce robot sera aussi pourvu de diverses sorties pour des accessoires parfois inutiles en pâtisserie. En réalité, la puissance elle seule ne signifie pas grand-chose. Sachez également que les moteurs à transmission directe sont généralement plus fiables dans le temps. Ils supportent mieux les surcharges et sont moins énergivores. Un robot avec moins de watts va naturellement consommer moins d’électricité et être plus discret à l’usage.

Les moteurs à courroies

Ces moteurs sont plus courants sur les robots d’entrée ou de milieu de gamme. Ils coûtent moins cher à produire que les modèles à transmission directe. Ces moteurs se situent généralement dans le socle du robot. Il y a une certaine perte de puissance allant de ce moteur à l’accessoire central. Pour compenser cette perte, les fabricants « gonflent » les moteurs en Watts. Ce qui fait qu’ils sont plus bruyants, énergivores et moins efficients que les autres types de moteurs. Les modèles à courroies sont vendus généralement bien moins cher et possèdent l’avantage de présenter un robot à la tête légère et facile à soulever.

