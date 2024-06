Roadster Open : Nakamura lance un vélo de ville électrique à moins de 1 600 €

Découvrez le Roadster Open, le nouveau vélo de ville électrique de Nakamura, proposé à moins de 1 600 €. Avec un design soigné et des performances solides, il redéfinit l'accessibilité dans le monde des VAE urbains.

Nakamura, une marque reconnue pour ses solutions de mobilité urbaine, vient de lancer son dernier bijou : le Roadster Open. Ce nouveau vélo électrique urbain combine style, performance et accessibilité. Ce dernier offre ainsi une option attrayante pour les citadins souhaitant adopter une mobilité électrique. Pour seulement 1 600 €, le Roadster Open s'impose comme un concurrent sérieux sur le marché en plein essor des vélos électriques.

Un nouveau standard d'accessibilité

Intersport, leader dans le domaine du sport, enrichit sa gamme de vélos électriques d'un nouveau fleuron : le Nakamura Roadster Open. D'ailleurs, ce modèle urbain a été conçu pour ceux qui recherchent un vélo élégant et performant sans se ruiner.

À moins de 1 600 euros, ce modèle bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Ce dernier ouvre la voie à une mobilité électrique plus accessible.

De plus, le Roadster Open impressionne au premier regard par son design épuré et ses détails soignés. Ne pesant que 18 kg, il se caractérise par sa légèreté et sa maniabilité. Cela le rendant idéal pour les déplacements en ville. Plus encore, ses poignées et sa selle signées Brooks lui confèrent un style unique tout en offrant une expérience de conduite des plus agréables.

Roadster Open : un vélo électrique Nakamura aux caractéristiques techniques bien étudiées

Ce vélo de ville électrique Nakamura ne se contente pas d'être beau, il offre aussi de solides performances. Décliné en version à cadre fermé ou ouvert, le Roadster Open offre une configuration technique proche des modèles d'entrée de gamme d'Intersport. En revanche, ses larges pneus WTB ( 27,5 pouces ) ainsi que ses composants en cuir Brooks le démarquent de la masse.

Bien qu'abordable, le Roadster Open ne lésine pas sur la qualité. Propulsé par un moteur à 45 Nm situé dans le moyeu et par une batterie d'une capacité de 460 Wh/36 V, il offre une assistance fiable pour vos trajets urbains. Grâce à ses freins à disques hydrauliques, il garantit une conduite confortable et sûre. Et ce, même sur les routes les plus accidentées.

Un choix polyvalent pour les cyclistes urbains

De par son prix compétitif et ses performances équilibrées, le vélo de ville électrique Nakamura, Roadster Open est un choix polyvalent pour les cyclistes urbains. Qu'il s'agisse de se rendre au travail ou de faire du tourisme en ville, ce vélo électrique offre une solution pratique et élégante.

